台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線、捷運紅線和水湳轉運站的推動進度。對於捷運綠線延伸，受邀到場的交通部長陳世凱說，捷運綠線延伸遇到一個問題，就是彰化的彰東都市計畫一直出不來，造成它的落站點沒有辦法設定，要做綜合規畫評估的時候就很困難，要請台中市政府思考，在落站點還沒有訂之前，計畫要怎麼送，希望市政府趕快送過來。

包括立法委員何欣純、廖偉翔、羅廷瑋，以及副市長鄭照新、市議員沈佑蓮、賴順仁都出席今天的考察活動。

陳世凱說，這是他參加考察看到最團結的一次，台中市一次看到4位立委都來，「台中隊」會這麼團結就是為了綠線延伸可以趕快進行。大家都清楚北屯區的人口增長得非常迅速，可以說是用飛的，往南看烏日人口增長的速度也相當的快，所以整個綠線的延伸對台中的捷運未來的營運相當的重要。彰東的都市計畫過的話，台中市延伸的部分可以先施工，這樣進度才會快，不用等到彰化開始做，台中才做。

他說，立委們都要求希望這條線能夠一次核定、分段施工，這個部分交通部是支持的，「作為台中隊的一分子」一定會支持的，但是彰東的都市計畫還沒有辦法解決，希望市政府能跟鐵道局合作，看怎麼樣趕快把計畫做出來，因為交通部支持以外，還需要行政院支持。因為，當初通過的可行性評估是兩邊的效益加在一起，當綜合規畫要把兩邊的效益分開來講，即便是交通同意，但行政院卻不一定會同意。他建議，分階段施工部分也可以寫進綜合規畫的計畫內，以附帶條件說明。

何欣純也說，她為什麼會這麼期待捷運綠線要延伸大坑，因為那可以銜接屯區的捷運路網，也就是捷運紫線的環狀線，它從北屯到太平，再到大里，還可以再銜接到綠線，是一個環狀線。包括可行性評估已經通過、從海邊到屯區的橘線。她說，捷運路網不是只有一條線而已，需要有第二條、第三條、第四條。