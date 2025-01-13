快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

聽新聞
0:00 / 0:00

台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
受邀到場的交通部長陳世凱說，捷運綠線延伸遇到一個問題，就是彰化的彰東都市計畫一直出不來，造成它的落站點沒有辦法設定。記者黃寅／攝影
受邀到場的交通部長陳世凱說，捷運綠線延伸遇到一個問題，就是彰化的彰東都市計畫一直出不來，造成它的落站點沒有辦法設定。記者黃寅／攝影

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線、捷運紅線和水湳轉運站的推動進度。對於捷運綠線延伸，受邀到場的交通部長陳世凱說，捷運綠線延伸遇到一個問題，就是彰化的彰東都市計畫一直出不來，造成它的落站點沒有辦法設定，要做綜合規畫評估的時候就很困難，要請台中市政府思考，在落站點還沒有訂之前，計畫要怎麼送，希望市政府趕快送過來。

包括立法委員何欣純、廖偉翔、羅廷瑋，以及副市長鄭照新、市議員沈佑蓮、賴順仁都出席今天的考察活動。

陳世凱說，這是他參加考察看到最團結的一次，台中市一次看到4位立委都來，「台中隊」會這麼團結就是為了綠線延伸可以趕快進行。大家都清楚北屯區的人口增長得非常迅速，可以說是用飛的，往南看烏日人口增長的速度也相當的快，所以整個綠線的延伸對台中的捷運未來的營運相當的重要。彰東的都市計畫過的話，台中市延伸的部分可以先施工，這樣進度才會快，不用等到彰化開始做，台中才做。

他說，立委們都要求希望這條線能夠一次核定、分段施工，這個部分交通部是支持的，「作為台中隊的一分子」一定會支持的，但是彰東的都市計畫還沒有辦法解決，希望市政府能跟鐵道局合作，看怎麼樣趕快把計畫做出來，因為交通部支持以外，還需要行政院支持。因為，當初通過的可行性評估是兩邊的效益加在一起，當綜合規畫要把兩邊的效益分開來講，即便是交通同意，但行政院卻不一定會同意。他建議，分階段施工部分也可以寫進綜合規畫的計畫內，以附帶條件說明。

何欣純也說，她為什麼會這麼期待捷運綠線要延伸大坑，因為那可以銜接屯區的捷運路網，也就是捷運紫線的環狀線，它從北屯到太平，再到大里，還可以再銜接到綠線，是一個環狀線。包括可行性評估已經通過、從海邊到屯區的橘線。她說，捷運路網不是只有一條線而已，需要有第二條、第三條、第四條。

鄭照新說，台中的捷運未來是6線齊發，未來的30年是台中捷運的爆發期。如果把彩虹黃色跟靛色扣掉，紅橙藍綠紫就是台中捷運未來發展的路徑圖。綠線延伸的可行性評估去年一月已經通過，現在是進行綜合規畫環評和都市計畫，預估年底可以完成，希望部長支持。崇德到豐原的捷運紅線，中央去年11月核發經費，今年四月會決標。

台中市立委們爭取捷運延伸，大家站在捷運的「斷橋」（後）前合影，希望能延伸。記者黃寅／攝影
台中市立委們爭取捷運延伸，大家站在捷運的「斷橋」（後）前合影，希望能延伸。記者黃寅／攝影
立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線的推動進度。記者黃寅／攝影
立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線的推動進度。記者黃寅／攝影

交通部長 台中捷運 都市計畫

延伸閱讀

被罷免又被批舔共 立委黃健豪、廖偉翔：該過的法案就要過

彰化台鐵田中支線動工 銜接高鐵轉運預計2031年通車

交長陳世凱：春節疏運已準備好 台鐵所有螺絲都要鎖緊

基隆捷運6月招標？陳世凱：都照進度發包時程不會延宕

相關新聞

度假村毀白魚棲地 自救會抗議盼溝通

守護台灣白魚永續棲地自救會，抗議中友投資埔里農莊開發案，破壞白魚棲地，自救會昨到中友百貨「拜年」抗議，盼埔里農莊能與自救...

影／南投蓋焚化爐今首辦說明會 恐爆抗議衝突...許淑華出聲了

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫興建焚化爐，目前選址於名間新民村，今起舉辦10場說明會，縣民關注，但傳出將有抗議。縣長許淑華...

台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線、捷運紅線和水湳轉運站的推動進度。對於捷運綠線延伸，...

后里三豐路ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患 改善工程年底完工

台中市后里區三豐路一處灌溉箱涵採ㄇ字形設計，埋設省道路面下，被形容如同「糯米腸」清淤困難，常因阻塞影響下游灌溉用水，豪雨...

燒腦為八卦山6景區揭秘 彰化月影燈季實境解謎受理報名

列為「台灣觀光100亮點」的2025彰化月影燈季，彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午1...

影／捐出尾牙摸彩品費用 后里農會第8年捐物資送弱勢家庭

台中市后里區農會連續8年寒冬送暖，節省農會尾牙摸彩品費用，捐贈民生物資要照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈421...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。