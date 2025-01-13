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后里三豐路ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患 改善工程年底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區三豐路一處ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患，立委楊瓊瓔力促改善工程，今天會勘，預計年底完工。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區三豐路一處ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患，立委楊瓊瓔力促改善工程，今天會勘，預計年底完工。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區三豐路一處灌溉箱涵採ㄇ字形設計，埋設省道路面下，被形容如同「糯米腸」清淤困難，常因阻塞影響下游灌溉用水，豪雨造成民宅淹水；立委楊瓊瓔協調後，農田水利署同意負擔850萬元經費，由公路局代辦改善工程，今天會勘，預計今年12月底前完工，增進排水功能效益。

台13線57K+600 灌溉箱涵改善工程經費到位，立委楊瓊瓔今天邀請相關單位辦理施工前說明會，交通部公路局中區養護工程分局、農田水利署台中管理處、台中市議員陳本添、市議員邱愛珊、后里區長賴同一、公館里長馮詠淮等人出席，多位農民及居民也到場關心。

農田水利署台中管理處工務組長藍士呈說明，台13線三豐路面下的灌溉箱涵原為農田用水設置，但多年來老舊失修，阻塞問題層出不窮，且穿越省道公路涉及多方權責，清理難度更高；他感謝楊瓊瓔委員協調公路局代辦改善，農水署全力配合經費，盼早日解決當地灌溉斷水及路面、民宅淹水問題。

交通部公路局中區養護工程分局表示，這項改善工程預計4月底完成招標發包，採用半半施工方式，確保三豐路交通不中斷。雖然工程涉及地下管線遷移等複雜問題，仍將全力趕工，目標年底前如期完工。

后里區長賴同一表示，箱涵的設計早已不符現代需求，淤積嚴重導致下游用水困難，也讓三豐路逢雨必淹；公館里長馮詠淮表示，灌溉箱涵改善工程一波三折，歷經多次協調，所幸讓陳年舊案圓滿結果，心情如釋重負，感謝立委楊瓊瓔在中央極力的協助爭取經費，期待完工後提升提升灌溉效能，也能減少淹水帶來的危害。

經營中社花市的花農賴啟文表示，因箱涵阻塞斷水，讓下游的10多戶花農只能打地下水井來灌溉，每次下大雨都心驚膽戰，水溢上路面，甚至灌進餐廳，損失慘重。

楊瓊瓔表示，這處灌溉箱涵是數十年前設置的農用設施，位於台13線下方，水路設計採用ㄇ字型，長年累積的淤積導致阻塞頻繁，就像「糯米腸」一樣，清淤困難。大雨來襲時，水流無法宣洩便漫上路面，甚至灌進至附近民宅和商家，居民與花農怨聲載道。

「農水署出錢、公路局出工。」楊瓊瓔說，這次爭取到農田水利署850萬元經費，委託由交通部公路局中區養護工程分局代辦改善工程，她說這項工程牽涉到農田灌溉與交通安全，必須全力以赴，確保年底前完工。

台中市后里區三豐路一處ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患，立委楊瓊瓔力促改善工程，今天會勘，預計年底完工。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區三豐路一處ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患，立委楊瓊瓔力促改善工程，今天會勘，預計年底完工。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區三豐路一處ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患，立委楊瓊瓔力促改善工程，今天會勘，預計年底完工。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區三豐路一處ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患，立委楊瓊瓔力促改善工程，今天會勘，預計年底完工。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 水利署

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