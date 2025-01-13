快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

燒腦為八卦山6景區揭秘 彰化月影燈季實境解謎受理報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為彰化八卦山天空步道，穿梭於樹冠間。本報資料照片
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為彰化八卦山天空步道，穿梭於樹冠間。本報資料照片

列為「台灣觀光100亮點」的2025彰化月影燈季，彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，網路報名限量500組，25日活動當天開放100組現場報名，一起燒腦解開隱身八卦山六景區秘密。

彰化縣政府繼去年7月在2024鹿港小鎮光影藝術節舉辦實境解謎遊戲「行動密碼‧鹿港」，成功吸引超過千名解謎愛好者同時開玩，再度於正在展出的2025彰化月影燈季，規劃此一全新的實境解謎遊戲活動，彰化縣長王惠美歡迎大家一起來彰化，用勇氣與智慧，揭開隱藏在八卦山六景點的秘密。

縣府城觀處指出，解謎遊戲將從今天中午12時起，開放線上報名，在愛玩彰化LINE@主選單介面，就可報名參加「行動代號‧大佛」實境解謎遊戲，網路報名限量500組，活動當天開放100組現場報名，每組收費150元可領取1盒解謎包，每盒可供1至4人遊玩，通關後每組可領取彰化涼圓、飲品及專屬通關禮各1份。

「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，遊戲中由玩家化身偵探，透過小黃鷹的線索，破解失蹤謎團，挑戰玩家的推理與想像力，解謎關卡包含參佛道、九龍池、天空步道、八卦山自然生態園區及卦山村，以及隱藏版驚喜彩蛋關卡扇形車庫等六大景點。

城觀處表示，遊戲運用數位科技在愛玩彰化LINE@上進行，玩家將沉浸在結合旅遊景點與虛擬場景的遊戲體驗裡，尤其八卦山大佛風景區是彰化最具代表性的旅遊目的地，不論是愛好自然生態、探索人文歷史還是尋找親子樂趣的遊客，來這裡都可以找到理想的旅遊體驗。

「2025彰化月影燈季」在八卦山大佛風景區，將展出到3月2日止，每天晚上5點30分至10點，今年主題規劃emoji樂園，璀璨閃亮燈光加上各種可愛emoji裝置及燈光秀，另大年初一到十五日的「2025花在彰化」在溪州公園舉行，每日上午9點到下午6點免費開放，遊客來彰化。白天賞花，夜裡看燈，來一趟彰化可享受豐富之旅。

彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為彰化扇形車庫。本報資料照片
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為彰化扇形車庫。本報資料照片
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為八卦山大佛前的九龍池環形觀景平台。圖／縣府提供
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為八卦山大佛前的九龍池環形觀景平台。圖／縣府提供
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為八卦山大佛前的九龍池環形觀景平台。圖／縣府提供
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，圖為八卦山大佛前的九龍池環形觀景平台。圖／縣府提供
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名。圖／縣府提供
彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名。圖／縣府提供

LINE 景點

延伸閱讀

彰化八大生活圈春節關懷弱勢獲捐款逾千萬 要幫弱勢者過好年

彰化埔鹽愛心慈善會春節關懷紅包加碼 餘款當中秋禮金

邀NVIDIA總部設彰化台化廠舊址 亞大：可合作提供人才

酪農大縣憂受創 彰化規劃班班喝鮮乳擴及國中生

相關新聞

度假村毀白魚棲地 自救會抗議盼溝通

守護台灣白魚永續棲地自救會，抗議中友投資埔里農莊開發案，破壞白魚棲地，自救會昨到中友百貨「拜年」抗議，盼埔里農莊能與自救...

影／南投蓋焚化爐今首辦說明會 恐爆抗議衝突...許淑華出聲了

南投縣垃圾堆積嚴重，縣府計畫興建焚化爐，目前選址於名間新民村，今起舉辦10場說明會，縣民關注，但傳出將有抗議。縣長許淑華...

台中捷運綠線延伸 陳世凱：彰東都市計畫出不來是問題

立法委員黃健豪上午舉辦「台中地區交通建設考察」了解捷運綠線大坑延伸線、捷運紅線和水湳轉運站的推動進度。對於捷運綠線延伸，...

后里三豐路ㄇ形灌溉箱涵堵塞釀水患 改善工程年底完工

台中市后里區三豐路一處灌溉箱涵採ㄇ字形設計，埋設省道路面下，被形容如同「糯米腸」清淤困難，常因阻塞影響下游灌溉用水，豪雨...

燒腦為八卦山6景區揭秘 彰化月影燈季實境解謎受理報名

列為「台灣觀光100亮點」的2025彰化月影燈季，彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午1...

影／捐出尾牙摸彩品費用 后里農會第8年捐物資送弱勢家庭

台中市后里區農會連續8年寒冬送暖，節省農會尾牙摸彩品費用，捐贈民生物資要照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈421...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。