燒腦為八卦山6景區揭秘 彰化月影燈季實境解謎受理報名

列為「台灣觀光100亮點」的2025彰化月影燈季，彰化縣政府規畫「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，從今天（13日）中午12時起，在愛玩彰化LINE@主選單介面開放線上報名，網路報名限量500組，25日活動當天開放100組現場報名，一起燒腦解開隱身八卦山六景區秘密。

彰化縣政府繼去年7月在2024鹿港小鎮光影藝術節舉辦實境解謎遊戲「行動密碼‧鹿港」，成功吸引超過千名解謎愛好者同時開玩，再度於正在展出的2025彰化月影燈季，規劃此一全新的實境解謎遊戲活動，彰化縣長王惠美歡迎大家一起來彰化，用勇氣與智慧，揭開隱藏在八卦山六景點的秘密。

縣府城觀處指出，解謎遊戲將從今天中午12時起，開放線上報名，在愛玩彰化LINE@主選單介面，就可報名參加「行動代號‧大佛」實境解謎遊戲，網路報名限量500組，活動當天開放100組現場報名，每組收費150元可領取1盒解謎包，每盒可供1至4人遊玩，通關後每組可領取彰化涼圓、飲品及專屬通關禮各1份。

「行動代號‧大佛」的實境解謎活動，遊戲中由玩家化身偵探，透過小黃鷹的線索，破解失蹤謎團，挑戰玩家的推理與想像力，解謎關卡包含參佛道、九龍池、天空步道、八卦山自然生態園區及卦山村，以及隱藏版驚喜彩蛋關卡扇形車庫等六大景點。

城觀處表示，遊戲運用數位科技在愛玩彰化LINE@上進行，玩家將沉浸在結合旅遊景點與虛擬場景的遊戲體驗裡，尤其八卦山大佛風景區是彰化最具代表性的旅遊目的地，不論是愛好自然生態、探索人文歷史還是尋找親子樂趣的遊客，來這裡都可以找到理想的旅遊體驗。