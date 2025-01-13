武陵農場清晨零下3.2度 園區披上冰霜成銀白世界

中央社／ 台中13日電

受強烈冷氣團影響，台中市和平區武陵農場今天清晨出現攝氏零下3.2度低溫，園方表示，由於草地有濕氣出現結霜，而花園棚架更因為澆水而造成冰柱，呈現冰晶宮奇景。

中央氣象署指出，清晨強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷，西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約攝氏6至12度，其中基隆、新北、新竹至台南及南投有局部6度以下低溫發生機率，花蓮、台東局部地區也有10度左右低溫，澎湖則約14度，須做好保暖工作。

武陵農場指出，因為輻射冷卻效應，清晨6時30分許出現攝氏零下3.2度低溫，園區內的花木也披上白霜或冰衣，而呈現一片銀白世界，連放在車子裡的寶特瓶水也結冰了，車窗玻璃上更點綴一片一片的霜花。

還有藤花園的棚架更是垂降長長的冰柱有如冰晶宮的奇景。武陵農場表示，由於藤花園有澆灌系統，為預防結冰而卡住管線不能澆灌，所以一直打開水維持流動，水灑在棚架上遇到低溫造成結冰現象，今天形成的冰柱比以往更長，形成冰柱奇觀，直到上午10時冰柱都還未融化。

今天在武陵農場的遊客也為能觀賞冰晶景象而嘖嘖稱奇，遊客表示，這種大自然奇景真的太美了，尤其看到冰柱因為溫度回升而掉落的景象更覺得神奇，草地上也都結冰，踩在上面發出的聲音猶如大自然的樂章。

低溫 冷氣團 武陵農場

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