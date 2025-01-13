影／捐出尾牙摸彩品費用 后里農會第8年捐物資送弱勢家庭

台中市后里區農會連續8年寒冬送暖，節省農會尾牙摸彩品費用，捐贈民生物資要照顧后里區弱勢家庭，今天在后里區公所前捐贈421戶民生物資，去年捐出396戶民生物資，今年稍增，將由后里區公所分送給區內低收入戶。

立委楊瓊瓔、台中市議員邱愛珊和多位里長今天參加捐贈活動，肯定農會善舉，盼藉此拋磚引玉，讓更多企業、團體一起關心弱勢家庭。

立委楊瓊瓔表示，后里區農會多年前就討論，如何讓身邊的人都可快樂過年，農會最後決議將尾牙摸彩品費用節省捐出，讓后里區弱勢戶都可安心過年，她很感動，也希望這種拋磚引玉念頭繼續延伸。

后里區農會理事長劉萬祥和總幹事陳清琪表示，后里區農會今年第8年辦理寒冬送暖活動，回饋鄉里。今年共提供421份民生物資，每箱有2包5公斤的白米、醬油禮盒、沙拉油及關廟麵等，將交由后里區公所分送給后里區421戶低收入戶。