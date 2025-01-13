度假村毀白魚棲地 自救會抗議盼溝通

守護台灣白魚永續棲地自救會，抗議中友投資埔里農莊開發案，破壞白魚棲地，自救會昨到中友百貨「拜年」抗議，盼埔里農莊能與自救會溝通，共創雙贏。中友說，埔里農莊是中屋機構投資，屬獨立法人，尊重專業評估。

自救會發言人林宥岑說，中屋機構含中友百貨、中屋建設等，在南投埔里鎮三個里買多筆土地，前年底開新旅館環境評估說明會，鄉親才知中友集團要蓋度假村飯店，但砍伐樹林、挖填土方、野溪攔沙壩及開路，影響山林達37公頃，破壞保育類的白魚棲息地。

她說，這次以白魚拜年的抗議活動，在中友百貨前宣傳保育資訊，讓消費者聆聽地方聲音，希望業者重新評估環境現況，還給地方居住權及台灣白魚生存權。

當地青農張威盛說，該開發案破壞白魚棲地牛坑溪上游水源，為了度假村人流，開鑿多口深水井，未來高強抽取大量地下水，威脅白魚、農業灌溉用水，中友集團應善盡企業社會責任，與專家，政府部門及社區探討保育策略，不應切割成小規模開發，便宜行事。

埔里農莊公司說，在南投縣申請非都市土地開發計畫案，依法申請、送審，南投鄉親意見包括環境保護、水資源利用、在地發展等議題，都是公司關注、規畫及檢討重點，經專業協助、主管機關把關，開發案絕無規畫廢水排入白魚棲地、汙染灌溉水的情形。

埔里農莊公司指出，開發案除台牛坑溪上游新遊憩旅館計畫，尚有里山森活度假村及埔里農莊茶品休閒農場計畫，地形坡向和區位不屬台牛坑溪流域，不影響白魚棲地。各案生活汙水處理後，全數回收澆灌，不外排，不影響下游承受水體。

中友百貨回應，埔里農莊公司是中屋機構投資，屬獨立法人公司，所有營運事宜皆委專業經理人規畫經營，中友百貨支持、尊重埔里農莊以永續農業為發展願景。