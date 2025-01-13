爭取人行道改善遭批收割 廖偉翔：持續推動建設

中央社／ 台中12日電

公民團體今天在台中南屯運動中心前舉辦罷免藍委連署活動，民團批國民黨籍立委廖偉翔說他爭取活動場地人行道是「收割」；廖偉翔說，他爭取人行道改善工程，會持續推動各項建設。

公民團體發起罷免廖偉翔等台中多名國民黨立委，今天在南屯國民運動中心前舉辦連署書聯合收件活動，網紅四叉貓等人到場聲援，呼籲一起罷免不適任立委。

針對罷免活動，廖偉翔今天接受中央社記者訪問時表示，一切尊重，持續保持正向態度及爭取建設，為地方努力；今天舉辦連署的地點人行道路改善工程，是他向中央爭取來的。

罷免團體晚間發布新聞稿表示，南屯運動中心人行道是民國107年第1季由前議員張耀中爭取且完工，批評廖偉翔「旅人收割」。

廖偉翔晚間發布聲明稿表示，罷免團體在南屯運動中心舉行連署活動，而就在旁邊已經完工的「文昌街暨萬和路一段道路及人行改善工程」，正是服務團隊努力推動的，也收到周遭的里長及里民不少的正反饋，也是團隊持續努力的原動力。

廖偉翔說，雖然上任至今不到1年，但至今累計爭取的工程總經費已經超過新台幣100億元。此外，被當作罷免理由的「財政收支劃分法」若實施，每年仍能為台中爭取262億元，推動各項建設及福利。

廖偉翔指出，面對罷免團體的嚴格檢驗，會虛心接受指教，但更加堅信這些努力終將獲得大家的肯定。鄉親的眼睛是雪亮的，真實的改變和成效會讓大家看見。

人行道 廖偉翔 罷免

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