金門人瘋狂團購的鹹豬肉 隱身在台灣本島台中這家店

年關將近，很多人都會準備年貨及年菜作為自用及送禮，位於外島的金門居民也不例外。很多人可能不知道，台中有一家餐廳，是金門人的愛店，每年從這裡團購的年禮，占了該餐廳營業額六成以上，那就是位於台中市學士路的知名餐廳「双漁堂」。

双漁堂老闆娘吳玉珮說，鹹豬肉賣得最好，主要是獨門醃製的調料中加了金門高粱酒提香，美味加上熟悉的家鄉味，讓遠在外島的金門居民倍感親切。而為了感謝主顧客多年愛護，雖然今年萬物齊漲，食材價格相較去年至少漲了二成，她依然堅持不漲價。

「必須是溫體的、且肥瘦適中、每條重約400克的三層肉才比較容易醃製入味，而且毫無腥味！」吳玉珮訴說著醃製鹹豬肉的美味重點。本身是金門人的她也表示，高達58度的金門高粱酒除了香氣醇厚濃郁，用於醃料中，還有保存食材的功用。

拿到鹹豬肉後如何烹調也很重要，必須完全退冰後，放入預熱至150度的烤箱中烤十分鐘，轉180度再烤十分鐘；也可以放入電鍋，外鍋加三分之一杯水，蒸熟後取出，放入平底鍋煎到兩面金黃取出切片即可品嚐。鹹香適中的鹹豬肉，口感軟Q且帶有淡淡酒香及調料香味，下飯又下酒。

此外，双漁堂另一人氣年菜是「干貝人蔘養身雞湯」，回購率高達九成，必須是使用溫體土雞、並且是重達2公斤的成熟母雞。吳玉珮表示，母雞油脂比較豐富，不僅口感Q嫩，且燉湯後的香氣特別濃郁；此外，還特別選用古法醃製的金華火腿下去熬湯，以此釣出湯汁的鮮味，美味的雞湯口感甘醇濃郁，入喉後唇齒留香。

為了回饋消費者，双漁堂今年不僅年菜不漲價，還特別回饋消費者，購買1,280元的「干貝人蔘養身雞湯」，就送一份240元的鹹豬肉，限量僅200份。

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