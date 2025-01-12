不用上到合歡山！清境農場也能輕鬆賞雪 奇萊北峰美景曝

今天天氣轉乾冷，合歡山未再飄雪，加上白天出太陽，積雪消融，松雪樓、武嶺地區僅剩殘雪，不過山區低溫仍叫人冷得直發抖，路面結冰沒雪鏈則上不去，清境農場透露，到農場就能輕鬆欣賞雪景，可直擊群山白頭，還有偷跑的櫻花可賞。

清境農場指出，前兩天低溫、水氣搭配得宜，合歡山、玉山等海拔逾3000公尺高山紛紛降下瑞雪，但要賞雪，除了要忍受低溫上山，甚至得一大早在管制站前排隊等上山，而且沒有雪鏈還可能上不去，為此曝光其園區獨有的特別追雪密技。

清境農場海拔雖約1750公尺，未能飄雪，但因位於台14甲線8至10K處，正好位於中央山脈的心臟地帶，往東能看到合歡、奇萊、能高越嶺古道等名山，往西為瑞岩溪流域，有紅香部落以及白姑大山等，高山降雪機率高，常有絕景可賞。

場方表示，近期強烈大陸冷氣團發威，讓一路迤邐的北三段高山都白了頭，因此只要從其園區內，就能清楚遠眺欣賞群山被雪霰覆蓋、白了頭的絕美雪景，不用冒著刺骨寒風，還有偷跑的櫻花可賞，跟草原上的綿羊、馬匹徜徉在櫻花步道上。