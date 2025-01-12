聽新聞
0:00 / 0:00
不用上到合歡山！清境農場也能輕鬆賞雪 奇萊北峰美景曝
今天天氣轉乾冷，合歡山未再飄雪，加上白天出太陽，積雪消融，松雪樓、武嶺地區僅剩殘雪，不過山區低溫仍叫人冷得直發抖，路面結冰沒雪鏈則上不去，清境農場透露，到農場就能輕鬆欣賞雪景，可直擊群山白頭，還有偷跑的櫻花可賞。
清境農場指出，前兩天低溫、水氣搭配得宜，合歡山、玉山等海拔逾3000公尺高山紛紛降下瑞雪，但要賞雪，除了要忍受低溫上山，甚至得一大早在管制站前排隊等上山，而且沒有雪鏈還可能上不去，為此曝光其園區獨有的特別追雪密技。
清境農場海拔雖約1750公尺，未能飄雪，但因位於台14甲線8至10K處，正好位於中央山脈的心臟地帶，往東能看到合歡、奇萊、能高越嶺古道等名山，往西為瑞岩溪流域，有紅香部落以及白姑大山等，高山降雪機率高，常有絕景可賞。
場方表示，近期強烈大陸冷氣團發威，讓一路迤邐的北三段高山都白了頭，因此只要從其園區內，就能清楚遠眺欣賞群山被雪霰覆蓋、白了頭的絕美雪景，不用冒著刺骨寒風，還有偷跑的櫻花可賞，跟草原上的綿羊、馬匹徜徉在櫻花步道上。
而依據經驗判斷，高山下周仍有機會看到白雪覆蓋的美景，為讓遊客暖呼呼賞雪，國民賓館也推出了期間限量、海味澎湃的「蝦兵蟹將天使鍋」；另，在農曆年前推出也特價優惠，適合親子或是家庭出遊，遊客可到農場輕鬆賞雪享受美食。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言