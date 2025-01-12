彰化八大生活圈春節關懷弱勢獲捐款逾千萬 要幫弱勢者過好年

天氣好冷，彰化縣春節關懷弱勢活動今從鹿港鎮出發，今年61個企業和民間團體籌集逾1千萬元善款，並提供價值429萬元民生物資，幫弱勢民眾過好年、好過年，此外，縣政府收到一輛價值約210萬元高頂復康巴士，近日投入服務行列。

縣政府在鹿江國際中小學辦理暨復康巴士捐贈儀式，縣長王惠美先唱名感謝興和發、川美投資公司董事長高溪川捐款250萬元，保忠精密董事長黃鴻振捐款110萬元，世界彰化同鄉總會長黃明東捐款80萬元和市值31萬元的毛毯和米粉禮盒，伸仁紡織董事長白璨榮捐款100萬元，台灣泰德軾董事長何源成捐贈高頂復康巴士，及所有慈善團體和志願者支持。

王惠美說，縣政府和志工團隊在八大生活圈做非常多慈善活動，在春節前夕和春節期間提供各項關懷服務，讓民眾能感受到滿滿的關懷與心意，今天會場請來雅頓國際時尚造型美髮團隊義剪，彰化基督教醫院與和美心起點社區復健中心提供血壓量測及心理衛教服務，消防局、警察局、衛生局和勞工處政府宣導，給予最實用便民服務資訊。