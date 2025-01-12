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影／南投草屯補選黃金周 蘇貞昌掃街喊話藍營：別罵來罵去

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（左）今陪黨內候選人蔡銘軒（中）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（左）今陪黨內候選人蔡銘軒（中）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選下周六（18日）投票，今是最後一個星期天，民進黨蔡銘軒掃街行程滿檔，行政院前院長蘇貞昌陪他到黃昏市場掃街拜票；對於藍營批蔡的政見詐騙，蘇貞昌則說，蔡的政見都很具體，要藍營別罵來罵去，講攻擊抹黑的話。

草屯鎮長簡景賢去年11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告1月18日補選，也就是下周六就要投票，今天是選前的最後一個星期天，藍綠兩黨候選人卯足全力衝刺，國民黨簡賜勝選今天成立競選總部，民進黨蔡銘軒則掃街行程滿檔。

綠營今天一大早就派出「新北議員團」輔選，由卓冠廷、顏蔚慈、林秉宥、山田摩衣4人陪同蔡銘軒到大觀市場掃街，還有立委蔡易餘、前立委蔡培慧、勞動部長洪申翰陪同車隊掃街，行政院前院長蘇貞昌更在傍晚跟蔡到黃昏市場掃街拜票。

「蘇貞昌，衝衝衝！」不少民眾聽到現場廣播蘇貞昌到市場掃街，相當興奮，爭相與他拍照合影，也有攤商拿出切好的芭樂請他吃，蘇貞昌也不忘拉抬蔡銘軒，繞行整個市場與攤商打招呼或握手，並豎起大拇指推薦1號蔡銘軒。

行政院前院長蘇貞昌表示，有好的人選才有好將來，而一個市鎮能夠做得好，建設、福利等各方面都要有好人才，蔡銘軒從基層出身，有誠意、年輕有活力，所提出的政見都很具體，希望鄉親支持，給他機會為大家服務，也讓草屯改變。

對於對手陣營今連番砲轟民進黨詐騙、蔡銘軒提的政見是在騙選票等，蘇貞昌則說，選舉是比人才，不要罵來罵去，尤其蔡的政見非常具體，大家比比看就知道，用不著講攻擊抹黑的話，他相信鄉親都很清楚，蔡會認真回饋鄉里，為大家做事。

草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（左3）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（左3）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右1）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右1）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右2）今陪黨內候選人蔡銘軒（右3）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右2）今陪黨內候選人蔡銘軒（右3）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右1）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右1）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（前）今陪黨內候選人蔡銘軒（後）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（前）今陪黨內候選人蔡銘軒（後）到黃昏市場掃街拜票。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右3）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票，支持者開心合影。記者賴香珊／攝影
草屯鎮長補選，行政院前院長蘇貞昌（右3）今陪黨內候選人蔡銘軒（右2）到黃昏市場掃街拜票，支持者開心合影。記者賴香珊／攝影

南投 政見 蔡銘軒 蘇貞昌 補選

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