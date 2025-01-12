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彰化埔鹽愛心慈善會春節關懷紅包加碼 餘款當中秋禮金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽愛心慈善會把白米等物資分裝上車，送給鄉內清寒戶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽愛心慈善會把白米等物資分裝上車，送給鄉內清寒戶。記者簡慧珍／攝影

很多人有萬物皆漲，唯有荷包不漲的感嘆，彰化縣埔鹽愛心慈善會體恤清寒戶經濟困窘，今年寒冬慰問紅包再加碼為每戶4800元，清寒戶收到都感激不已；慈善會理事長江明堃今表示，送出紅包後仍有結餘，將作為清寒戶今年中秋禮金。

彰化縣埔鹽愛心慈善會關懷清寒戶數十年如一日，均由慈善會審查委員、幹部挨家挨戶訪查政府列冊低收入戶、邊緣戶等弱勢家戶130戶至140戶，過濾出鄉內最需關懷的100戶。今年再度向公司企業和善心人士募款和募集物資，慈善會輔導理事長、前任理事長和現任幹部與多名鄉代、村長及50名志工、10多名學生志工，把物資分裝到8輛車，選在昨創立屆滿四十周年分送到 100戶清寒家庭。

埔鹽愛心慈善會理事長江明堃說，慈善會秉持落實善心與愛心，把愛與幸福傳遞下去，會員人數從早期百餘人增至目前1480多人，每次活動都有會員帶子女甚至孫子來當學生志工，不忘初衷，大手拉小手為弱勢族群服務。

他表示，埔鹽愛心慈善會務實行善理念獲認同，公司企業和善心人士捐款和捐贈物資踴躍，而當前景氣不是很好，慈善會決定清寒戶每戶紅包從去年4700元調高到4800元，雖是微調但關懷心意滿分，包出紅包後的各界捐款餘款將作為今年清寒戶的中秋禮金。

彰化縣埔鹽愛心慈善會把各種民生物資分類後，送給鄉內清寒戶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽愛心慈善會把各種民生物資分類後，送給鄉內清寒戶。記者簡慧珍／攝影

彰化 愛心 紅包

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