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影／反對開發度假村破壞白魚棲地 環保人士中友百貨前抗議

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
環保人士今到台中中友百貨抗議，中屋機構投資的埔里農莊公司破壞白魚棲息地。記者陳宏睿／攝影
環保人士今到台中中友百貨抗議，中屋機構投資的埔里農莊公司破壞白魚棲息地。記者陳宏睿／攝影

守護台灣白魚永續棲地自救會，抗議中友投資埔里農莊的開發案，破壞白魚棲地，去年11月已到台中中友百貨前拉布條，希望引起外界關注，今天下午自救會以「拜年活動」形式，再到中友百貨前抗議。自救會說，期盼埔里農莊公司能與自救團體溝通，共創雙贏。中友百貨公司說，埔里農莊是中屋機構投資，屬獨立法人，尊重專業評估。

自救會發言人林宥岑說，中屋機構（中友百貨、中屋建設等）在南投埔里的三個里買下多筆土地，前年底在地方開新旅館環境評估說明會，鄉親才知中友集團要蓋度假村飯店，但開發案會破壞山林達37公頃，砍伐樹林、挖填土方、私設道路、野溪攔沙壩，都將破壞保育類的白魚棲息地。

她說，此次以白魚拜年的抗議活動，希望在中友百貨前，發放相關的保育資訊，讓消費者能夠聆聽到地方的聲音，也希望業者能重新評估地方的環境現況，還給地方居住權及台灣白魚的生存權。

當地青農張威盛說，該開發案將破壞白魚棲地牛坑溪上游水源，為度假村人流，開鑿多口深水井，未來高強抽取大量地下水，威脅白魚水源、農業灌溉用水，中友集團應該善盡企業社會責任，與專家，政府部門及社區，共同探討保育策略，不應便宜行事，切割成小規模開發。

埔里農莊公司說，在南投縣申請非都市土地開發計畫案，依合法程序辦理，依法送審，南投鄉親意見，包括環境保護、水資源利用、在地發展等議題，同樣也是公司關注、納入規畫、檢討重點，也經專業人士協助研議，主管機關把關，開發案絕無規畫廢水排入白魚棲地、汙染農業灌溉水的情形。

埔里農莊公司也說，開發案除台牛坑溪上游的一新遊憩旅館計畫外，尚有里山森活度假村，以及埔里農莊茶品休閒農場計畫，而一新遊憩旅館、里山森活渡假村，此二案因地形坡向和區位關係，都非屬台牛坑溪流域，不影響白魚棲地。各案生活污水處理後，全數回收作為澆灌用水，不對外排放，不影響下游承受水體。

中友百貨回應，埔里農莊公司是中屋機構投資的公司，屬獨立法人公司，所有營運及相關事宜皆委由專業經理人規劃經營，中友百貨支持、尊重埔里農莊以永續農業為事業發展願景。

環保人士今到台中中友百貨抗議，中屋機構投資的埔里農莊公司破壞白魚棲息地，警方到場維安。記者陳宏睿／攝影
環保人士今到台中中友百貨抗議，中屋機構投資的埔里農莊公司破壞白魚棲息地，警方到場維安。記者陳宏睿／攝影

台中市 埔里 自救會

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