影／草屯補選黃金周禿子、燕子挺賜勝送2物 老縣長也現身

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等力挺站台，送上「好彩頭」、「（凍）蒜」，前縣長林明溱也現身贊聲，縣長許淑華其競總主委、縣長許淑華授戰旗期勉勝選，未來跟縣府好好配合。

國民黨候選人簡賜勝競總今成立，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、立委謝龍介、馬文君、游顥等先後送上「好彩頭」、「（凍）蒜」、「包粽（中）」等，且由簡父為簡賜勝夫妻披掛候選人彩帶，並由其競總主委、縣長許淑華授戰旗期勉勝選。

南投縣長許淑華說，草屯近年有許多重大建設，從前縣長林明溱任內以來，持續推動至今的手工藝園區，將帶動地方經濟；九九峰氦氣球樂園將在今年啟動，還有國民運動館、青年住宅等，前景值得期待，但需要一個好的鎮長來跟縣府配合。

她表示，先前她與鎮長簡景賢配合的很好，不料驟逝也還有很多未完成的鎮務，而簡賜勝是最佳的接棒人選，他將接續完成，她能為簡賜勝掛保證，簡賜勝所提出的政見都是依照地方需求，他會把2年當成4年在做，未來縣府將全力支持。

南投前縣長林明溱也到場為簡賜勝站台贊聲，他說，他當縣長8年時，簡賜勝當了2屆議員，對他當議員服務地方、關心民眾相當了解，對草屯發展更是功不可沒，如今要選鎮長更要支持他，讓縣府、草屯執政一致，所有鎮務能好好完成。