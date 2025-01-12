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影／馬文君、謝龍介草屯輔選 輪番砲轟綠：抹黑、詐騙

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君（左1）和游顥（右1）到場輔選站台。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君（左1）和游顥（右1）到場輔選站台。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君、謝龍介輪番痛批民進黨和對手都在詐騙和抹黑，馬呼籲對手向中央爭取用超徵5100億元普發萬元消費券，謝則提醒，投票在即，慎防對手這周開始抹黑和其他奧步。

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君、謝龍介輪番痛批民進黨和對手都在詐騙和抹黑，馬呼籲對手向中央爭取用超徵5100億元普發萬元消費券，謝則提醒，投票在即，慎防對手這周開始抹黑和其他奧步。

立委馬文君表示，人民最痛恨的是詐騙，詐騙無法根除，是因為民進黨政府也在詐騙，像對手喊出今年消費券發600元、明年發2000元，就是最明顯的詐騙，能發消費券是公所「儉腸凹肚」，若有那麼好發，執政黨鄉鎮市和中央為何不發？

立委謝龍介則說，下周六投票，對手很可能從這周開始奧步，民進黨對手上周找了一堆人來講五四三，「連喘氣都在說白賊話」，他和鎮長簡景賢像兄弟，所以從以前到現在都在幫草屯爭取建設，而他疼惜簡景賢，惜花連盆，同樣支持簡賜勝。

謝龍介大讚簡賜勝做事腳踏實地，卻被對手不斷抹黑，所以他專門來幫他洗刷清白，他痛批，「全台灣被民進黨抹黑的，都會叫他去站台，因為民進黨裡什麼人蝨母最多，他是一清二楚」，對他無緣親家賴清德也是做好就誇，做不好就檢討。

謝龍介說，民進黨很會說好聽的話，實際上卻是「連喘氣都在說謊」，像現在是在選鎮長要說地方政見，他們上周來就一直在喊罷免，這要罷、那也要罷，痛罵民進黨「手法都沒變」，去年也是這樣對待馬文君，要慎防這周開始抹黑出奧步。

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委謝龍介輔選站台，提醒鄉親慎防對手這周開始出奧步。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委謝龍介輔選站台，提醒鄉親慎防對手這周開始出奧步。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委謝龍介（中）到場輔選站台。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委謝龍介（中）到場輔選站台。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君（左1）痛批民進黨和對手都是詐騙。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君（左1）痛批民進黨和對手都是詐騙。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委謝龍介（中）到場輔選，提醒鄉親慎防對手出奧步。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委謝龍介（中）到場輔選，提醒鄉親慎防對手出奧步。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君（左1）和游顥（左2）送上「包粽」。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立委馬文君（左1）和游顥（左2）送上「包粽」。記者賴香珊／攝影

民進黨 詐騙 馬文君

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