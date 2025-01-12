影／韓國瑜草屯輔選...曝被罷免後3年低潮 僅對2人例外

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝競選總部今成立，立法院長韓國瑜現身力挺，現場妙語如珠，談及他高雄市長被罷免後歷經3年低潮，緬懷前鎮長簡景賢真心待他，並大讚簡賜勝，更呼籲鄉親支持簡賜勝讓他從「圓的」變成「長的」。

立法院長韓國瑜陪同黨內候選人簡賜勝大進場，現場群眾熱烈歡呼，上台後他致贈象徵「好彩頭」的白蘿蔔給簡，隨後緬懷去年11月猝逝的鎮長簡景賢，並溫暖牽起簡景賢遺孀的手，提到他高雄市長被罷免後的低潮，以及與簡景賢的淵源。

韓國瑜指出，他離開高雄後，3年不太出家門，誰找都不想去，只有簡景賢和縣長許淑華邀，他才一定會去，因為他們熱情、真誠、善良、好客，所以他來草屯吃了4、5次飯，他與鎮民一樣對簡鎮長充滿懷念，也希望草屯建設一棒接一棒。

之後，韓國瑜話鋒一轉，妙語如珠的展現他的幽默本色，先是大讚簡賜勝連任議員3屆，且是高票當選，更現場說文解字解釋「議員」、「鎮長」的差別，就是一個是「圓的」，一個是「長的」，並呼籲鄉親，要讓簡賜勝從「圓的」變成「長的」。

韓國瑜說，議員、立法委員是「圓的」，里長、鄉鎮長、縣市長等都「長的」，只要是「圓的」代表沒有實權，只能監督，為民喉舌；「長的」才能好好執政、照顧人民，如今簡賜勝要從「圓的」跳到「長的」，面對不同挑戰很需要鄉親支持。