東彰道路南延路段今通車 中彰投雲四縣市30分鐘生活圈來了

彰化縣東彰道路南延段新闢、溪州榮光路至二水民生路段拓寬工程，趕在明年春節前的今天通車，可串連台74甲線、台76線及台3線，往北銜接國3快官交流道，往南接中興、南雲，實現中、彰、投、雲四縣市30分鐘生活圈目標。

東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路段拓寬工程2021年8月動工，費時三年半，今通車典禮立法委員謝衣鳯、陳素月等各級民代，和田中鎮長蕭淑芬、二水鄉長蘇界欽等地方首長及士紳齊聚，鑼鼓喧天場面熱鬧。

縣長王惠美表示，這項工程克服新冠疫情和原物料波動等缺工缺料等問題，並在縣議會支持下追加預算，總算完工，為減少徵收民地及拆除民宅，溪州鄉到二水鄉的拓寬工程外推10公尺，利用河堤邊坡興闢道路是很大挑戰但施工單位做到了，還把一些電塔地下化，讓溪州到二水的天際線更美，有助未來觀光旅遊品質。

水利署秘書黃文郁說，通車的新闢道路經過兩個堤防，既是道路又是堤防，相當不容易。工務段長廖志彬也說，新闢道路克服多個困難，趕在過年前完工可方便地方民眾進出。

高鐵彰化田中站2015年12月營運迄今，縣政府積極思考協助提升運量，評估彰化東側外環走廊需要一條快速便捷的聯外道路，因此規畫闢建東彰道路，分為三段，北段、中段及南延段，總長約28.2公里，總經費約88億元。今通車的南延段道路全長約7.56公里，工程總經費12億元，中央補助9.24億元，彰化縣政府原本自籌2.2億元，採納地方意見多次提升工程設計內容，追加到約3億元。

南延段新闢道路路寬20公尺，採雙向四車道設計，整體路網連接已通車的東彰道路中段、北段，串聯台74甲線、台76線及台3線，往北銜接國3快官交流道，往南接中興、南雲，加上規畫增設林內交流道，實現中、彰、投、雲30分鐘生活圈目標。