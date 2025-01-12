影／為草屯鎮長候選人站台 盧秀燕批執政黨把鎮長選舉變成國會改選

南投縣草屯鎮長補選下周六投開票，選前一周藍綠大咖拚場，國民黨候選人簡賜勝今天成立競選總部，台中市長盧秀燕到場力挺，她批民進黨中央大官輔選他們的候選人，只說國會如何改選，如何全面罷免，沒答應草屯人半項承諾，太不尊重草屯人。

盧秀燕表示，她已第二次到草屯鎮關心並輔選，她對草屯的選情很關心，看到媒體報導，對手搬很多大人來助選，但助選時都沒提到草屯鎮未來發展，她說中央大官來輔選應該要說出草屯鎮未來，中央如何補助，要說草屯鎮未來要做哪條路，做什麼建設，要說出中央要如何給草屯的教育和社會福利經費，結果都沒見到關心草屯，只說草屯這場選舉不是草屯鎮長選舉，而是國會要改選和全面罷免。

盧秀燕說，對方中央大官來輔選他們的候選人，只說國會如何改選，如何全面罷免，都沒答應草屯人半項承諾，草屯人要的關心和幫忙，中央有權有錢，為何不提可幫助的政見，盧秀燕說，這次草屯人的鎮長，草屯人自己決定，不要把草屯鎮長的選舉變成國會改選，這樣子太不尊重草屯人，候選人要說自己想做什麼工作，有決心要做好鎮長，而非兩邊摸頭，希望鎮長候選人一心一意為草屯發展努力。

她呼籲草屯人，這次選舉一定要集中選票，3位前後任南投縣長今天都到場，禿子和燕子都來，一定要讓簡賜勝高票當選，草屯團結，草屯人自己做主，選自己的鎮長。