寒冬不再冰冷 蔡其昌與會計師公會、翼瓅會捐弱勢白米與物資

會計師公會與翼瓅會聯合立委蔡其昌今天在台中市外埔區公所前廣場舉行「寒冬送暖・溫馨關懷」白米及物資捐贈儀式，向慈善單位捐贈500包白米及價值逾11萬元的物資，協助市內弱勢家庭安心過好年。

活動由國策顧問黃奕睿會計師、台灣省會計師公會理事長楊永成會計師、台中市會計師公會理事長林宥宏會計師、翼瓅會會長張振益、副會長廖朝枰總幹事白順良、及多位會計師代表共同參與支持；立委蔡其昌代表市內弱勢家庭接受捐贈，並強調這份愛心是社會對弱勢族群最溫暖的守護與關懷。

蔡其昌表示，他與會計師公會的合作已第10年，透過這個平台，白米及物資將由各慈善單位轉送給有需要的家庭，實現「資源不浪費、弱勢無飢餓」的目標；他感謝會計師公會多年來持續發起捐贈活動，把愛心傳遞到全國各地，讓物資短缺的家庭感受到社會的溫暖。他期許這項活動能夠引發更多人關注並參與捐贈，為更多弱勢家庭帶來幫助。

台灣省會計師公會理事長楊永成指出，此次捐贈的白米和物資現場發放，還透過與蔡其昌委員合作，確保這些資源能由慈善單位直接送到有需要的家庭中，提供孩子們所需的營養與健康保障。同時，在訪視過程中也為家庭提供實質的協助與宣導。

台中市會計師公會理事長林宥宏表示，雖然會計師的工作繁忙，但他們始終不忘回饋社會。寒冬送暖的活動已持續超過20年，與蔡其昌委員的合作更邁入第10年；透過捐贈白米和物資，會計師們希望改善弱勢家庭的生活條件，並展現對兒少健康的關懷。

翼瓅會長張振益也表示，翼瓅會愛心不落人後，翼瓅會創立已歷10年，一直是一個工商界互相交流的平台，並從事小型公益活動，會員以甲安埔及后里區的工商界人士為主，立委蔡其昌是榮譽會長，該會每年皆與會計師公會一起舉辦寒冬送暖活動。