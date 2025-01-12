福壽山農場千櫻園下月開園 小編在融霜天冷下流鼻水直播
福壽山農場千櫻園下月開園，農場今天最低溫零下1度，臉書粉專小編今天上午直播帶遊客先在千櫻園散步，觀察預估花況，直播時地面正在融霜，小編不斷喊冷，開玩笑說他是流鼻水邊直播。
福壽山農場表示，2月14日情人節，福壽山農場千櫻園將正式開園，浪漫節日搭配滿園櫻花，農場臉書粉專小編今天上午開直播，先帶遊客散步逛千櫻園，觀察今年櫻花花況。
小編沿途介紹環境，包括無障礙步道，輪椅族和嬰兒車都可出入，貼心方便，小編也拍花苞特寫，預估今年花況佳，另拍到已開花的山櫻花，粉紅花朵綻放山林。
小編直播時說，直播時雖非農場最冷的零下溫度，但樹梢和地面草皮正在融霜，遠處山頭仍有白雪，他說融霜的天氣最冷，他拍草皮融霜特寫畫面時說，真的很冷，他邊直播、邊流鼻水。
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