草屯補選最後星期天…藍綠拚場 禿子、燕子、電火球全來了

南投草屯鎮長補選下周六（18日）投票，今是選前超級星期天，藍綠拚場。國民黨簡賜勝今成立競總，「禿子」立法院長韓國瑜、「燕子」台中市長盧秀燕將現身站台；民進黨蔡銘軒下午由「電火球」行政院前院長蘇貞昌陪同到市場掃街拜票。

草屯鎮長簡景賢去年11月18日猝逝，任期未過半，縣選委會公告1月18日補選，也就是下周六就要投票，今天是選前的最後一個星期天，藍綠兩黨候選人卯足全力衝刺，國民黨簡賜勝選在今天成立競總，民進黨蔡銘軒則是掃街行程滿檔。

國民黨為協助黨籍候選人簡賜勝，催出更多支持者選票，找來「藍營新三子」助陣，昨先由「王子」台北市長蔣萬安陪同簡賜勝掃街拜票，簡賜勝今在民生路服務處成立競選總部，「燕子」盧秀燕、「禿子」韓國瑜也接力上陣，為簡站台催票。

其中，盧秀燕上月23日（周一）在平常的上班日，專程請假數小時到草屯陪簡賜勝參香輔選，還一連跑了惠德宮、敦和宮2間廟宇，與現場支持者熱情互動，今將再度到草屯輔選，預計上午10時30分後將和韓國瑜，先後現身力挺簡賜勝。

民進黨為助黨籍候選人蔡銘軒拚勝選，同樣卯足全力，上周日（5日）蔡銘軒競總率先成立，由政務委員陳時中、衛福部次長林靜儀、立委王義川等到場輔選，周間持續車輪戰，還有立委林楚茵、郭昱晴、黨副秘書長何博文等輪流陪同掃街。