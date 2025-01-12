南投草屯鎮長補選黃金周 藍綠大咖今拚場

草屯鎮長補選下周六投開票，選前一周藍綠大咖拚場。國民黨候選人簡賜勝今天成立競選總部，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕到場力挺；民進黨蔡銘軒則由行政院前院長蘇貞昌、勞動部長洪申翰陪同掃街拜票，全力催人氣。

南投縣長許淑華說，草屯鎮長補選最後一周，選戰越來越熱，各黨也會請出黨內人氣明星助選，簡賜勝今天成立競選總部，除了韓國瑜、盧媽外、立委謝龍介和南投縣無黨籍、國民黨和民眾黨議員，都會到場為簡賜勝加油打氣。

台北市長蔣萬安因為行程挪不開，特別昨天南下，陪簡賜勝到草屯市場掃街拜票，婆婆媽媽們搶著握手、合照，簡賜勝也信心十足「我勝券在握，沒問題的」。

針對民進黨將補選當成立委大罷免前哨戰，蔣萬安說，草屯鄉親很有智慧，也很清楚補選是選出踏實用心、瞭解地方又有經驗的鎮長，簡賜勝是草屯鎮長最好的人選。

立委羅美玲（左一）、郭昱晴（左二）、陳培瑜（右一）昨天陪同蔡銘軒車隊掃街拜票。圖／民眾提供

民進黨候選人蔡銘軒昨天由立委陳培瑜、郭昱晴、羅美玲陪同掃街拜票。蔡銘軒說，草屯需要不一樣的掌舵者，呼籲青年返鄉投票，除了提前返鄉陪伴父母過年，也用選票改變草屯未來。

蔡銘軒今天全日掃街拜票，上午由新北議員輔選團卓冠廷、顏蔚慈、林秉宥、山田摩衣在大觀市場掃街。下午3時由立委蔡易餘、前立委蔡培慧從陳府將軍廟以車隊拜票，下午3時50分，則由行政院前院長蘇貞昌陪蔡銘軒到草屯黃昏市場徒步掃街。勞動部長洪申翰晚間6時，以車隊在市區拜票。

蔡銘軒說，鄉親對他很支持，但很多人備受壓力，都是偷偷比出1號，他說，選舉是秘密投票，希望投票日當天大家踴躍站出來，用選票表達對他的支持。