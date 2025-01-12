員林市長游振雄癌逝 市公所同仁不捨落淚

彰化縣員林市長游振雄昨天驚傳病逝，享壽63歲。游振雄年輕時是健力國手，轉換跑道從政，任內推動建設，希望打造員林成為智慧城市，可惜壯志未酬。彰化縣府民政處表示，游振雄剩下的市長任期不足兩年，依規定將由縣府派員代理，不辦補選。

據了解，游振雄前年底發現罹患肺腺癌，在積極治療下，病情一度好轉，但去年又轉移到淋巴，下半年較少出現在公開活動，但還是經常到公所辦公，日前再度手術，住進加護病房，昨天凌晨辭世。

國民黨籍的游振雄曾任五屆縣議員、二屆員林市長，市長任內積極爭取經費，配合公所財源建設藤山步道、活動中心、停車場，他出身體育選手非常重視體育和休閒，上任後即首創體育管理所，並陸續開闢有「兔馬鹿公園」、龍燈公園，發行幸福卡、開辦幸福巴士，他原希望再為員林帶進大型百貨公司、引進無人巴士等，無奈壯志未酬。

游振雄一生充滿傳奇，年輕時因父親經商失敗，考量家中經濟，高中後沒再升學，就去開早餐店賣豆漿，工作之餘到健身房練舉重，後來成為健力國手，曾是全國區運賽冠軍，更當上健力教練，征戰50多個國家，後來希望為體育界發聲，首次參選就選上縣議員。

游振雄曾說，早年他受惠於教練無私傳承，讓他可以在體育界發光，他當教練時，對於經濟不好的選手，也常會自掏腰包買營養品幫選手補充營養，希望選手能有好成績，為彰化爭光。

游振雄為人誠懇，辭世消息傳出後，多位公所員工落淚說，「市長非常照顧公所員工，他真的是個好人」。

游振雄的兒子游筑凱，目前是彰化縣政府秘書，跟隨彰化縣長王惠美多年，據了解，游振雄也希望兒子能傳承他的服務工作。