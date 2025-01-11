賞梅不用上山 彰化芬園花卉園區萬株鴛鴦梅免費賞

春節即將到來，位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的鴛鴦梅盛開，蜂蝶群飛，美不勝收，花期可持續約10到15天，遊客免費入園，想賞花民眾要趁早，至於眾所期待的櫻花，則必須要到元宵過後才會大開。

花卉生產遊憩園區是由「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府經營，運用個人育種與栽培技術，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木共10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻及平地梅花。

張洲府說，園區目前種有1萬多棵平地梅花鴛鴦梅，品種來自日本寒帶，由他改良馴化後，逐漸適應台灣的熱帶氣候，在平地開得比原本在寒帶的品種既大又美，花期可達18天，由於鴛鴦梅一朵花可結成兩個果，成雙成對，與其他梅種大異其趣，才取名為「鴛鴦梅」，相當討喜。

張洲府說，鴛鴦梅只要生長一年就會開花，栽培十分容易，除了可供觀賞外，果實也比一般梅子大，可加工做為脆梅、爛梅等使用，還可以做為庭園造景及盆景栽培，經濟價值甚高。

往年在春節前後，幾乎都是櫻花盛開的時候，但張洲府說，目前只有八重櫻零星開花，河津櫻已快過花期，園區櫻花大開必須等到元宵節過後。目前除了鴛鴦梅以外，屬於菊科的百日草也開得很好看，歡迎大家入園欣賞。