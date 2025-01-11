聽新聞
0:00 / 0:00
賞梅不用上山 彰化芬園花卉園區萬株鴛鴦梅免費賞
春節即將到來，位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的鴛鴦梅盛開，蜂蝶群飛，美不勝收，花期可持續約10到15天，遊客免費入園，想賞花民眾要趁早，至於眾所期待的櫻花，則必須要到元宵過後才會大開。
花卉生產遊憩園區是由「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府經營，運用個人育種與栽培技術，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木共10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻及平地梅花。
張洲府說，園區目前種有1萬多棵平地梅花鴛鴦梅，品種來自日本寒帶，由他改良馴化後，逐漸適應台灣的熱帶氣候，在平地開得比原本在寒帶的品種既大又美，花期可達18天，由於鴛鴦梅一朵花可結成兩個果，成雙成對，與其他梅種大異其趣，才取名為「鴛鴦梅」，相當討喜。
張洲府說，鴛鴦梅只要生長一年就會開花，栽培十分容易，除了可供觀賞外，果實也比一般梅子大，可加工做為脆梅、爛梅等使用，還可以做為庭園造景及盆景栽培，經濟價值甚高。
往年在春節前後，幾乎都是櫻花盛開的時候，但張洲府說，目前只有八重櫻零星開花，河津櫻已快過花期，園區櫻花大開必須等到元宵節過後。目前除了鴛鴦梅以外，屬於菊科的百日草也開得很好看，歡迎大家入園欣賞。
彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的地址：彰化縣芬園鄉溪尾村慶光路12-16號，電話：(049)2524-899。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言