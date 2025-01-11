員林市長游振雄辭世 兒悼念「為父親感到驕傲」

員林市長游振雄今天病逝，他的兒子游筑凱在臉書發文表達對父親的懷念；游筑凱說，會像父親一樣帶著對員林的熱愛，帶著那份使命感繼續走下去，也永遠為父親感到驕傲。

員林市公所上午發布新聞稿說明，市長游振雄凌晨在彰化基督教醫院因病辭世，而游振雄去年春節後發現身體有異狀，持續積極治療，去年12月入院手術並轉到普通病房休養，但病情再度惡化。

游筑凱在臉書（FACEBOOK）發文表達對父親的懷念；游筑凱指出，現在還不敢相信父親真的離開了，也知道這片土地對父親有多重要，過去這一年，父親用盡最後的力氣，想讓大家不察覺身體的痛苦，依然盡力完成對大家的承諾。

游筑凱說，他會像父親一樣，帶著對員林的熱愛，帶著使命感繼續走下去，或許他不如父親那樣從容，但會用自己的方式，將父親的精神傳承下去。

彰縣府民政處發出新聞稿指出，游振雄辭世後，所遺留市長任期不足2年，依據地方制度法第82條規定，由縣政府派員代理，不辦理補選。

根據員林市公所提供資料，游振雄在地方深耕服務逾30年，曾任彰化縣議會第14至18屆議員、中華民國拔河協會理事、彰化縣體育會健力委員會總幹事、員林獅子會第44屆會長、台灣彰化農田水利會第3屆會務委員以及員林市三聖宮第4屆主任委員，民國107年從縣議員成功轉戰員林市長，111年連任成功。