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中市罷免藍委行動民眾熱絡 高呼為後代子孫站出來

中央社／ 台中11日電

發起罷免台中市區3國民黨立委的3個公民團體，積極展開連署行動，民眾表示，藍白立委在立法院違法亂政，繼續亂下去，台灣會變得很危險，為了後代子孫決定站出來連署。

台中公民團體發起罷免行動，對象為北北屯區黃健豪、中西東南區羅廷瑋、西南屯區廖偉翔，分別命名為「斷健行動」、「敲羅行動」及「廢翔行動」。公民團體今天到市民廣場設攤，民眾踴躍參與。國民黨籍立委楊瓊瓔因在跨年晚會拉韓星輝人自拍挨轟，現場也有民眾發起罷免行動。

負責罷免活動的許姓志工表示，立法院通過選罷法修正案後，參加連署活動的民眾越來越熱絡。隨著志工人數變多，未來快閃擺攤的次數也會變多。何姓志工提到，因藍白在立法院的行為已造成國安危機，許多民眾也意識到問題嚴重性，紛紛群起幫忙宣傳。

家住北屯的蔡先生表示，台中人為何要跟著國民黨立委傅崐萁在立法院內違法亂政，若繼續這樣亂下去，台灣會變得很危險，「我已經70多歲了沒差，但我為我的子孫擔心」。

南屯區的陳太太跟先生帶著孩子出來連署，陳先生表示，台灣的民主自由正在被破壞。陳太太說，藍白靠人數優勢碾壓法案，財劃法及選罷法等修正案未過審查就倉促通過，她直呼太誇張。藉此讓孩子知道「我們是台灣人」，中國正在滲透台灣，應該勇敢捍衛主權。

立法院 罷免 藍白

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