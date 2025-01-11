健力金牌國手轉戰政壇卅年傳奇！員林市長游振雄癌逝 公所員工哭了

彰化縣員林市長游振雄今天驚傳因病過世，享壽63歲，年輕時是健力國手，轉換跑道從政，任內推動建設、開辦幸福巴士等，希望打造員林成為智慧城市，可惜壯志未酬，彰化縣府民政處表示，由於游市長遺留的市長任期不足兩年，依規定將由政府派員代理，不辦理補選。

據了解，游振雄前年底得知罹患肺腺癌，在積極治療下，病情一度好轉，但去年又轉移到淋巴，下半年較少出現在公開活動，但還是經常到公所辦公，日前再度手術，病情起起伏伏，住進加護病房，今天清晨3點多突傳出辭世消息。

國民黨籍的游振雄曾任五屆縣議員，擔任二屆員林市長，任內積極向縣府爭取經費，配合公所財源建設藤山步道、活動中心、停車場，體育選手出身的他也非常重視體育和休閒，上任後即首創體育管理所，管理運動公園及槌球場、體育館等，陸續有「兔馬鹿公園」、龍燈公園等完工。

他也促成公所發行幸福卡，並開辦幸福巴士，希望讓市民交通更便利，也帶動觀光與消費商機，並極有魄力的規劃生命禮儀廳，希望提升員林殯葬設施，讓民眾治喪不必奔波到外鄉鎮市。原希望再為員林帶進大型百貨公司、引進無人巴士、建設交通等，無奈壯志未酬。

游振雄近卅年的從政之路充滿傳奇，年輕時因父親經商失敗，考量家中經濟問題高中後沒再升學，就去開早餐店賣豆漿，工作之餘到健身房練舉重，後來成為健力國手，曾是全國區運賽冠軍，更當上健力教練，征戰50 多個國家，後來也是希望為體育界發聲，而參選縣議員，當時沒當過民代的他，竟一選就上，員林西區體育館就是他第一任縣議員任內爭取經費所興建。

游振雄曾感慨說，早年他受惠於教練無私傳承，讓他可以在體育界發光，他當教練時，也希望傳承這種精神，有些選手家境並不好，他甚至會自掏腰包買營養品幫選手補充營養，很希望選手能有好成績，為彰化爭光。

縣府民政處表示，游市長所遺留的市長任期不足兩年，依據地方制度法第82條規定，將由縣政府派員代理。

游振雄為人誠懇，今天消息傳出後，多位公所成員都落淚奔相走告，公所員工說，「市長非常照顧公所員工，他真的是個好人」。

他的兒子游筑凱上午在臉書發文證實游振雄辭世消息，游筑凱貼文說「您總說『員林是我的家。』，我知道這片土地對您有多重要，市民們的事對您有多牽掛。過去這一年，您用盡最後的力氣，想讓大家不察覺您身體的痛苦，依然盡力完成您對大家的承諾。爸，我會努力，我會像您一樣，帶著對員林的熱愛，帶著那份使命感繼續走下去，將您的精神傳承下去。」