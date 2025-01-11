快訊

8萬小草集結！柯美蘭、陳佩琪都到了 哽咽舉布條「讓柯文哲回家盡孝」

全台凍番薯！15縣市低溫特報 一路冷到明天

草屯補選黃金周…藍韓國瑜、盧媽站台 綠蘇貞昌力挺

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華（右起）、台北市長蔣萬安陪同簡賜勝在草屯市場掃街拜票，吸引民眾爭搶握首、合照。圖／民眾提供
南投縣長許淑華（右起）、台北市長蔣萬安陪同簡賜勝在草屯市場掃街拜票，吸引民眾爭搶握首、合照。圖／民眾提供

草屯鎮長補選下周六投開票，選前一周藍綠大咖拚場。國民黨候選人簡賜勝明天成立競選總部，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕到場力挺；民進黨蔡銘軒則由行政院前院長蘇貞昌、勞動部長洪申翰陪同掃街拜票，全力催人氣。

南投縣長許淑華說，草屯鎮長補選最後一周，選戰越來越熱，各黨也會請出黨內人氣明星助選，簡賜勝明天成立競選總部，除了韓國瑜、盧媽外、立委謝龍介和南投縣無黨籍、國民黨和民眾黨議員，都會到場為簡賜勝加油打氣。

台北市長蔣萬安因為行程挪不開，特別今天南下，陪簡賜勝到草屯市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，婆婆媽媽們搶著握手、合照，簡賜勝也信心十足「我勝券在握，沒問題的！」

針對民進黨將補選當成立委大罷免前哨戰，蔣萬安說，草屯鄉親很有智慧，也很清楚補選是選出踏實用心、瞭解地方又有經驗的鎮長，簡賜勝是草屯鎮長最好的人選。

民進黨候選人蔡銘軒今天由立委陳培瑜、郭昱晴、羅美玲陪同掃街拜票。蔡銘軒說，草屯需要不一樣的掌舵者，他呼籲青年返鄉投票，除了提前返鄉陪伴父母過年，也用選票改變草屯未來。

蔡銘軒明天全日在全鎮掃街拜票，上午由新北議員輔選團卓冠廷、顏蔚慈、林秉宥、山田摩衣在大觀市場掃街。下午3時由立委蔡易餘、前立委蔡培慧從陳府將軍廟以車隊拜票。下午3時50分，則由行政院前院長蘇貞昌陪蔡銘軒到草屯黃昏市場徒步掃街。勞動部長洪申翰晚間6時以車隊方式在市區拜票。

蔡銘軒說，鄉親對他很支持，但很多人備受壓力，都是偷偷比出1號，他說，選舉是秘密投票，希望投票日當天大家踴躍站出來，用選票表達對他的支持。

立委羅美玲（右起）、郭昱晴、陳培瑜陪同蔡銘軒車隊掃街拜票。圖／民眾提供
立委羅美玲（右起）、郭昱晴、陳培瑜陪同蔡銘軒車隊掃街拜票。圖／民眾提供

拜票 簡賜勝 蔡銘軒

延伸閱讀

蔡銘軒籲青年春節前返鄉陪父母打掃 投票改變草屯

影／草屯鎮長補選站台 蔣萬安：鄉親知道要選簡賜勝

草屯鎮長補選╱ 民進黨副秘書長何博文籲票投蔡銘軒 給國民黨教訓

草屯鎮長補選╱ 簡賜勝揪辭議員 蔡銘軒不隨對手起舞

相關新聞

彰化台鐵田中支線動工 銜接高鐵轉運預計2031年通車

台鐵田中站連接彰化高鐵的田中支線今天舉行動土開工儀式，交通部長陳世凱與彰化縣長王惠美等人與會，陳世凱表示，交通部斥資近8...

好彩頭白蘿蔔產季正甜 梧棲區農會今千人下田拔蘿蔔

每年農曆春節前，正是適合白蘿蔔採收的季節！不僅是過年的「好采頭」，口感更是正當時，梧棲區農會今天在梧棲區龍安宮附近的農田...

台中公車站僅1成5設候車亭 大里獅子會捐建這座成地標

台中公車站僅1成5設候車亭，有的老舊簡陋，也有施設條件不夠，長者只能日曬雨淋等公車。大里崇光獅子會捐建「旗艦級」候車亭今...

草屯補選黃金周…藍韓國瑜、盧媽站台 綠蘇貞昌力挺

草屯鎮長補選下周六投開票，選前一周藍綠大咖拚場。國民黨候選人簡賜勝明天成立競選總部，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕到場力...

大坑仙境步道開放健行 14條登山步道去年吸客330萬人次

喜好登山健行，不周再遠赴深山了，有大坑登山步道去年遊客造訪超過330萬人次，目前共設有14條難度等級都不同的登山步道，無...

影／草屯鎮長補選站台 蔣萬安：鄉親知道要選簡賜勝

草屯鎮長補選下周六投開票，台北市長蔣萬安今天到南投，陪同國民黨候選人簡賜勝拜票。針對民進黨將補選當成立委大罷免前哨戰，蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。