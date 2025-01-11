蔡銘軒籲青年春節前返鄉陪父母打掃 投票改變草屯

民進黨草屯鎮長補選候選人、南投縣議員蔡銘軒今天掃街拜票，他表示，草屯未來發展需要不一樣掌舵者，請年輕人農曆春節前返鄉陪伴父母、打掃家裡，也投下關鍵一票改變草屯。

藍、綠陣營衝刺草屯鎮長補選，台北市長蔣萬安今天上午到南投縣，陪同國民黨候選人簡賜勝到大觀市場掃街拜票；民進黨候選人蔡銘軒下午則由民進黨立委羅美玲、郭昱晴、陳培瑜陪同車隊掃街，明天還有黨籍立委蔡易餘、前行政院長蘇貞昌等人接力陪同拜票。

對於選戰最後階段如何催票，蔡銘軒說，呼籲外縣市草屯青年返鄉投票，草屯發展需要不一樣掌舵者，請年輕人農曆春節前返鄉陪伴父母、打掃家裡，也投下關鍵一票改變草屯，年輕人一定要回來投票；他也說，投票是祕密，「不會影響你們安全」，拜託票投蔡銘軒。

郭昱晴說，與陳培瑜原定上週就要來輔選蔡銘軒，但卡在立法院紛爭不斷，因此今天一定要來為蔡銘軒加油，請選民18日投票支持蔡銘軒。

陳培瑜說，草屯選民一定要站出來表達聲音，草屯在前鎮長洪國浩努力打下很好基礎，接下來由蔡銘軒接棒，讓年輕力量繼續活化地方。