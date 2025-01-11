台中公車站僅1成5設候車亭 大里獅子會捐建這座成地標

台中公車站僅1成5設候車亭，有的老舊簡陋，也有施設條件不夠，長者只能日曬雨淋等公車。大里崇光獅子會捐建「旗艦級」候車亭今啟用成為地標、帶動風潮。交通局說，每年編列2500萬元、約可蓋75座，資源有限，民間捐建樂觀其成。

大里崇光獅子會捐贈大里仁愛醫院候車亭揭幕啟用儀式今舉辦捐贈交通局儀式。

大里崇光獅子會在市議員張芬郁、李天生力促下，募款97萬元，在大里仁愛醫院前興建10公尺長的「旗艦級」候車亭今天啟用，並捐給交通局。

與會的交通局專委陳文政說，為營造友善候車環境，交通局每年皆編列2500萬元，約可建置75座候車亭，惟因台中幅員廣大，公車路線共235條，站點眾多，資源有限，因此民間團體捐贈，交通局樂觀其成。

國際獅子會300C-2區第七專區主席黃宇銘說，仁愛醫院前候車亭老舊簡陋，無法防風雨日曬，候車椅僅容4人，且近馬路，十分危險，募集97萬元捐建，盼就診病患、學生和通勤族能有安全、舒適的乘車環境，而分區主席嚴國隆也捐贈100部輪椅給大里仁愛、太平賢德醫院、台中市私立惠明盲校等單位。

張芬郁說，台中公車站7231座，僅1113站設置候車亭，大里有292座也僅38座有候車亭，她力促交通局改善，已爭取增建青年高中、中興商圈等候車亭；今天啟用的候車亭採「雙對稱」設計，乳白色候車亭，於夜間燈光明亮，成為新地標。

候車亭如何施設？交通局說明，經民眾建議站點後，交通局邀集里長等人實地會勘，若施設條件允許即納入候車亭新建地點派工，若空間不足，多透過里長協調後方地主無償提供土地建置。