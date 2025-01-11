好彩頭白蘿蔔產季正甜 梧棲區農會今千人下田拔蘿蔔

每年農曆春節前，正是適合白蘿蔔採收的季節！不僅是過年的「好采頭」，口感更是正當時，梧棲區農會今天在梧棲區龍安宮附近的農田舉辦了盛大的「57蘿蔔日-2025農趣拔蘿蔔」活動，活動吸引了上千名民眾及親子家庭踴躍參與，親身體驗拔蘿蔔的樂趣。

梧棲區農會指出，農民雖以種植水稻為大宗，但平時也協助農友轉作其他農作物，每年冬季至農曆春節前後，都會舉辦蘿蔔日-農趣拔蘿蔔活動，歡迎民眾報名，從去年11月公告後就人數額滿，今天共有上千來到龍安宮旁的農田一起參與拔蘿蔔，活動中還有農趣闖關遊戲，讓大小朋友透過玩樂認識在地農產，DIY蘿蔔新春吊飾，並享用自己親手拔、親手做的蘿蔔料理，提前感受年節的熱鬧氣氛。

台中市農業局表示，台灣蘿蔔雖然一年四季都吃的到，但冬季蘿蔔特別鮮美好吃，盛產期在11月至次年的2至3月，全株都可食用，梧棲農會種植的蘿蔔是朝陽早生種，由日本引進，俗稱「白玉蘿蔔」，生長期短，外型細長、嬌小，口感細緻紮實，滋味鮮甜帶有清香，料理時不須削皮，烹煮前洗淨即可。