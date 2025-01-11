彰化台鐵田中支線動工 銜接高鐵轉運預計2031年通車

台鐵田中站連接彰化高鐵的田中支線今天舉行動土開工儀式，交通部長陳世凱與彰化縣長王惠美等人與會，陳世凱表示，交通部斥資近80億元興建台鐵田中支線，全長3公里，也是台灣鐵道局第一個木構主體特色車站，預計2031年全線通車，將可讓彰化高鐵銜接台鐵更方便，對於發展南彰化觀光大有助益。

鐵道局今天在台鐵田中車站舉行「田中支線鐵路新建工程開工暨永續林業建構低碳鐵道車站MOU簽署典禮」，陳世凱、王惠美、立委陳素月、謝衣鳯、台鐵公司總經理馮輝昇、農業部林業及自然保育署長林華慶、鐵道局長楊正君、田中鎮長蕭淑芬等人與會。

彰化高鐵站因距離台鐵站長達3公里多，以往民眾只能靠轉運公車，彰化縣政府與在地立委等積極爭取台鐵田中支線，以讓雙鐵轉運更方便。

陳世凱表示，台鐵田中支線可串連高鐵，將整個運輸系統更完善，而這也是鐵道局第一個以木構為主體的現代化車站，希望讓鄉親看到一個美崙美奐、環保永續有紀念價值的車站，也是台灣鐵道建設標竿，未來田中將會有包括高鐵站、台鐵田中站、新田中站等三車站，這是田中鎮的大喜事。

王惠美表示，彰化鄉親期盼已久的田中支線終於開工，也代表彰化縣整個交通路網建設邁向全新里程碑，田中小鎮素有「台灣米倉」美名，每年舉辦最具人情味的田中馬接松，希望未來高鐵與台鐵銜接起來，引進更多人流，促進田中及鄰近鄉鎮觀光景點發展，形成觀光廊道，帶動觀光產業發展。

王惠美也拜託交通部長三事，第一希望加速台76線快速道路福興到溪湖延伸段施工進度；第二彰化鐵路高架化綜合規劃是攸關彰化未來鐵路轉型重大計畫，也請中央協助推動；第三是彰化仍有許多交通瓶頸，特別需要更多停車場來改善，希望未來能得到更多支持。