大坑仙境步道開放健行 14條登山步道去年吸客330萬人次
喜好登山健行，不周再遠赴深山了，有大坑登山步道去年遊客造訪超過330萬人次，目前共設有14條難度等級都不同的登山步道，無論是從散步健行級的休閒步道，或是如同好漢坡的挑戰級步道，適合老少咸宜親子共遊，也適合想要有登山挑戰感的同好們。
台中市觀旅局表示，近來針對大坑6號、9號及9-1號等周邊登山步道進行整體特色優化，並整建休憩節點及新建風動石停車空間等，目前已完工開放，很適合依照體力跟喜好搭配上下山路線的則是步道終點，都連結到風動石公園的6號、7號跟8號步道；7號步道全長大約1.3公里，多為坡度平緩的石頭步道，步道沿途大多被周圍蔥鬱的樹林環繞，被大自然包圍，適合闔家悠閒散步健行。
局長陳美秀強調，6號步道名為｢仙境步道｣，是因沿線有多處廟宇，包含觀音亭、福德祠、南海寺等，具有宗教元素神秘色彩，故以紫色系營造幻如仙境的6號步道入口意象，並將大坑特色生物及大坑特產製作成Q版插畫，分散於步道途中各處，邀請大家一同漫遊仙境、打卡拍照。此外，大坑9號及9-1號步道坡度較緩，風景優美，適合觀日出、看月景，常是初戀情侶相約爬山及拍照首選。
台中觀旅局為強化大坑風景區14條步道特色，2021年起首先完成7號「藥用植物步道」，廣受遊客好評，去年針對西側登山步道持續投入經費辦理周邊遊憩環境改善，目前大坑6號、9號及9-1號等周邊登山步道完工後，目前大坑3-1號、4號及10號登山步道受去年度風災影響，分別有邊坡嚴重崩塌、棧道設施損壞情形，已立即部分或全線封閉施工中，各步道最新資訊請上查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言