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影／草屯鎮長補選站台 蔣萬安：鄉親知道要選簡賜勝

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔣萬安（右二）今天到草屯鎮輔選簡賜勝（左一），選民爭著握手合照。圖／簡賜勝競選總部提供
蔣萬安（右二）今天到草屯鎮輔選簡賜勝（左一），選民爭著握手合照。圖／簡賜勝競選總部提供

草屯鎮長補選下周六投開票，台北市長蔣萬安今天到南投，陪同國民黨候選人簡賜勝拜票。針對民進黨將補選當成立委大罷免前哨戰，蔣萬安說，草屯鄉親很有智慧，也很清楚補選是選出踏實用心、瞭解地方又有經驗的鎮長，簡賜勝是草屯鎮長最好的人選。

蔣萬安今天和南投縣長許淑華、立委馬文君，一起到草屯鎮市場陪著簡賜勝掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，婆婆媽媽們搶著握手、合照，簡賜勝也信心十足「我勝券在握，沒問題的！」

蔣萬安說，補選進入最後一周，簡賜勝願意辭去縣議員，可見他為草屯鎮民服務打拚的決心。他更欣賞簡賜勝政見，0到6歲幼兒補助、老人配戴智慧手環、手錶，以及青年住宅、打造親子公園等政策，並樂意和簡賜勝交換分享經驗，打造宜居友善的生活環境。

至於民進黨將鎮長補選和大罷免掛勾，他相信草屯鎮民有智慧、能看得清楚，這次補選是選出踏實用心，又有經驗的草屯鎮長。

台北市議會昨晚歷經約7小時朝野協商，114年度總預算等案，雙城論壇預算及各附帶決議等無共識，國民黨以人數優勢表決通過，最後三讀通過總預算歲出2021億元。

蔣萬安說，感謝議會支持建議，尤其是議長戴錫欽調和鼎鼐、溝通協調，讓總預算順利通過。市府團隊在新的一年會全力以赴、聽取地方心聲，推動市政包括捷運六線齊發、打造大巨蛋經濟，依照議會建議，落實議會決議結果。

南投縣長許淑華（右起）、台北市長蔣萬安陪簡賜勝在草屯市場拜票，選民爭著握手合照。圖／簡賜勝競選總部提供
南投縣長許淑華（右起）、台北市長蔣萬安陪簡賜勝在草屯市場拜票，選民爭著握手合照。圖／簡賜勝競選總部提供

南投 簡賜勝 蔣萬安 補選

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