彰化嘿喲嘿喲芬園免費拔蘿蔔 吸引5千人滿袋而歸

彰化縣芬園鄉農會今天上午在寶藏寺前，舉辦免費拔蘿蔔活動，共開放2公頃蘿蔔田，吸引超過5千名民眾參加，雖然主辦的芬園鄉農會呼籲民眾以裝滿由主辦單位提供的一個笳芷袋為原則，但民眾可管不了那麼多，還是自備大小袋子，滿載而歸。

這是芬園鄉第6年舉辦拔蘿蔔活動，為避免往年沒有控管，不到半小時就被拔光，還用麻袋及汽車載運的情況，今年除面積擴大，還免費提供4000個茄芷袋，供民眾盛裝，並限定只有茄芷袋能盛裝，讓更多人有機會來拔。

今天拔蘿蔔的時間訂在上午11點，即有民眾約6點天未亮，就守在田間，主辦單位怕有人先拔，也預置人力監視，等各組就位後，由主持人喊「開拔」，民眾扶老攜幼衝進農田，由於土質鬆軟，一拔就起，很快就將茄芷袋裝滿。

不僅在地人參加，還有許多外在遊客也加入「拔蘿蔔」行列，來自台中的一對年輕夫妻也帶著幼童，來享受拔蘿蔔的樂趣，小朋友也拔得很開心，這對夫妻也裝滿一大袋，他們說，除帶回家煮湯外，也可以分享給親友，甚至還可以做成泡菜或菜頭粿。

活動現場還舉辦園遊會及設置兒童遊憩設施，芬園鄉農會並提供全鄉國中小學生及托兒所幼童各1張100元的體驗券，可到現場購買農特產品，還可幫農民促銷。