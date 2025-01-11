彰化台電區處千人拔蘿蔔 半小時內「拔好拔滿」拔光5分地

台電彰化區處千人拔蘿蔔今年邁入第26年，員工和眷屬今在溪州鄉三條國小集合，各舉分區處旗幟浩浩蕩蕩前往契作蘿蔔田，雖限定使用發給的台灣LV復古提袋裝蘿蔔，但不少人各自帶袋子，大袋小袋甚至雙手環抱，人人歡笑滿載而歸。

千人拔蘿蔔活動不限彰化區處，很多北部和南部的台電各工會、分會人員報名，上午5點多就駕車來彰化縣溪州鄉，到達時暖暖冬陽普照，大家見面都說「清晨好冷，彰化好溫暖。」

活動由三條國小學童演奏「快樂的出航」、表演韓式跆拳道，為一年一度千人拔蘿蔔活動揭開序幕。台電彰化區處長黃振興說，白蘿蔔適合做蘿蔔糕剛好過年食用，這次契作面積約5分地比往年大，他希望員工和眷屬拔蘿蔔「拔好拔滿」，在拔蘿蔔時享受田園與親情互動的樂趣。

縣政府經濟暨綠能發展處長張寒青代表縣長王惠美致詞，稱讚台電在台灣綠能的貢獻，彰化是工商大縣，請台電優先供應綠電給彰化產業。台電副總經理吳進忠、台電工會理事長吳有彬和溪州鄉長江淑芬等人也到場；江淑芬說，台電千人拔蘿蔔是溪州鄉一項大活動，她年年參加討個好采頭。

為達田野健行目的，今年契作蘿蔔田距離三條國小1公里以外，到達後，工作人員使用大聲公要眾人深入蘿蔔田，待大家站好位置，長聲鳴笛一響眾人不約而同彎腰飛快拔蘿蔔，除了彰化區處發給的復古提袋，有人拿出大型的布袋、飼料袋、編織袋，裝滿蘿蔔就和家人合力扛到路邊，用自備推車拉回三條國小停車區。