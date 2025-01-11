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戰域堡壘遊戲場登場！神岡豐洲公園軍事風格完工亮相

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
戰域堡壘遊戲場打造高達4米的戰車造型遊戲塔，結合大型溜滑梯、攀爬網和平衡設施，提供孩子們挑戰。圖／台中市建設局提供
戰域堡壘遊戲場打造高達4米的戰車造型遊戲塔，結合大型溜滑梯、攀爬網和平衡設施，提供孩子們挑戰。圖／台中市建設局提供

台中市神岡區豐洲公園最近出現一座「戰域堡壘遊戲場」，不僅擁有退役戰車、自走砲等軍事裝備，成為當地極具特色的休閒據點，原有公園設施再增加以軍事風格為主題的遊戲場，打造高達4米的戰車造型遊戲塔，結合大型溜滑梯、攀爬網和平衡設施，即日起提供孩子們挑戰與探索的遊戲空間。

台中市建設局表示，神岡區「豐洲公園」面積達1.8公頃，此次結合公園內戰車等軍事元素，強化豐洲公園的遊樂功能，以公園內戰車為設計靈感，場內還設有沙桌遊戲區與闖關遊戲組，斥資1036萬元打造全新「戰域堡壘遊戲場」，結合創新設計與在地特色，提供親子家庭全新休閒體驗。

局長陳大田指出，豐洲公園是神岡區的重要公共空間，此次提升公園多元化，新增的「戰域堡壘遊戲場」可讓孩子在遊戲中激發創意、鍛鍊協作能力，增進親子互動，加上原有的籃球場、溜冰場、兒童遊憩設施、公共廁所、休憩涼亭及停車場等，另設有大型活動廣場與圓形表演廣場，提供居民晨昏散步運動的好去處，更可成為舉辦各類活動的重要場地，為家庭休閒時光增添更多樂趣與回憶。

陳大田說，戰域堡壘遊戲場是市府推動「台中美樂地計畫 Taichung Melody」的重要成果之一，結合園內展示除役戰車的在地文化意涵，成功打造戰域堡壘遊戲場，讓居民熟悉的公園變得更具創意與活力，滿足不同年齡層的需求，為市民帶來更豐富的生活體驗。

戰域堡壘遊戲場打造高達4米的戰車造型遊戲塔，結合大型溜滑梯、攀爬網和平衡設施，提供孩子們挑戰。圖／台中市建設局提供
戰域堡壘遊戲場打造高達4米的戰車造型遊戲塔，結合大型溜滑梯、攀爬網和平衡設施，提供孩子們挑戰。圖／台中市建設局提供

台中市 戰車

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