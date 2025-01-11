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彰化員林市長游振雄驚傳癌逝享壽63歲 兒子悲痛發文

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市長游振雄今天驚傳因病過世，得年63歲。資料照／記者林宛諭攝影
員林市長游振雄今天驚傳因病過世，得年63歲。資料照／記者林宛諭攝影

彰化縣員林市長游振雄今天驚傳因病過世，享年63歲，曾任五屆縣議員，並連任員林市長，年輕時是健力國手，轉換跑道從政，對於員林建設極有企圖心，任內推動建設、開辦幸福卡，並推出市民免費幸福公車，希望打造員林成為智慧城市，可惜壯志未酬。

游振雄去年發現罹患肺癌，積極治療，但仍驚傳今天清晨離世，他的兒子游筑凱上午在臉書發文證實，消息傳開，讓地方不捨。游筑凱發文如下：

給父親的一封信：

爸，今天您真的離開我們了。

還記得我們跑行程的時候嗎？那些在車上短暫休息的片刻，說實話，我到現在還不敢相信，您真的離開了。我昨晚幾乎沒睡，一閉上眼就是您治療時努力撐起笑容的模樣，或是您在市政會議上，忍著身體的不適，依然一絲不苟的身影。家裡變得很安靜，但我的心卻慌得不像話。

上午，我忙著處理您的後事，接到無數的電話和訊息，所有人都在關心我，可我連回應都覺得有些吃力。我習慣了有您在，您總是那麼有主見，能把所有的事情安排得井井有條。而現在，我竟然連您的西裝應該掛在哪裡，都要愣好久才能想起。

爸，您總說：「員林是我的家。」我知道這片土地對您有多重要，市民們的事對您有多牽掛。過去這一年，您用盡最後的力氣，想讓大家不察覺您身體的痛苦，依然盡力完成您對大家的承諾。

爸，我會努力，我會像您一樣，帶著對員林的熱愛，帶著那份使命感繼續走下去。或許我不如您那樣從容，但我會用自己的方式，將您的精神傳承下去。

爸，請您放心，接下來的路，我會帶著您的信念，繼續走下去。

我愛您，也永遠為您感到驕傲。

員林市長游振雄今天驚傳因病過世，得年63歲，他的兒子游筑凱上午在臉書發文證實。圖／翻攝自游筑凱臉書
員林市長游振雄今天驚傳因病過世，得年63歲，他的兒子游筑凱上午在臉書發文證實。圖／翻攝自游筑凱臉書

員林 游振雄

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