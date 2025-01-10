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台中大巨蛋孵在哪？新任運動局長：縮小到2、3處評估中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市運動局長游志祥（左）今布達上任。圖／台中市政府提供
台中市運動局長游志祥（左）今布達上任。圖／台中市政府提供

12強賽掀全台棒球熱，台中市長盧秀燕日前拋出台中將蓋能打棒球「大巨蛋」引熱議。今布達上任的運動局長游志祥說，大巨蛋地點已縮小到2、3處地點評估中，力拚今年選址確定，明年完成簽約。

新任運動局長布達宣誓及授予印信典禮，今由盧秀燕主持、運動局長游志祥宣誓就職、主計處長林淑勤監交印信，現場約百位來賓觀禮祝賀，場面簡單隆重。

盧秀燕說，游志祥具交通、工程專業背景，是斜槓局長，回到運動局服務逾2年，各項業務處理得宜，獲運動界及局內大力支持，期勉他任重道遠，持續栽培潛力選手、扎根基層運動，讓台中市運動風氣及運動成績更好。

游志祥說，台中市目前推動「1234」運動設施升級，包括興建1個足球園區、2處全民及樂活運動館、3顆蛋（雙館巨蛋及大巨蛋）、4座國兒運啟用與興建，會全力如期打造，優化台中運動環境。

盧秀燕拋出要蓋大巨蛋，她表示，市府早已籌備一、兩年，土地面積要10至15公頃，素地避免拆遷問題，還要交通方便，要讓民間有投資意願，近期會公布方案招商引資。

針對大巨蛋進度，游志祥說明，已鎖定2、3處地點評估中，目標在今年選址確定，力拚盧秀燕任內、明年簽約，讓後續接任市長可以直接打造大巨蛋，至於是採民間投資興建或是市府自費打造？市府持開放態度並行規畫。

大巨蛋 盧秀燕 運動

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