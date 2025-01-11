單身租屋男 抽中台中購物節好宅

台中購物節去年底落幕，市長盧秀燕昨天從1.5億人次中，抽出逾千萬大獎精品好宅。得主是35歲蔡姓男子無房租屋族，在北屯購物消費323元，他在睡夢中抽中好宅，接到電話很淡定，堪稱開春最幸運男子。

盧秀燕說，去年台中購物節消費登錄金額破353億元，是唯一連續突破300億元的城市，蟬聯全國第一，經濟產值破700億元。

盧秀燕指出，參與抽獎人數逾1億5717萬105人次，最大獎是清水區精品好宅「日光森活」，並加碼送3部冷氣及1部冰箱。

得主蔡先生去年12月7日在北屯全家軍功門市消費花323元，盧秀燕當場call out，「不是在作夢喔！真的抽中好宅喔！」盧秀燕問他，知道為何市長打電話？並告訴蔡先生「抽中最大獎好宅」，現場響起歡呼，但蔡先生全程淡定。

蔡先生表示，他單身租房南區，從事租車駕駛，曾開車到北屯消費，自己也不確定確切地點。盧秀燕稱他是「今年開春最幸運的人，有致謝詞嗎？」蔡答「我在睡覺接到電話」。盧秀燕說，蔡先生開車很累，卻在睡夢中抽中好宅超幸運。

經發局說，台中購物節為全國知名的購物慶典盛事，去年App將會員「戶籍地」調整為必填欄位，經統計外縣市登錄金額約64億元，前三名分別為彰化縣、南投縣及雲林縣，金額最高的彰化縣約17.8億元，五都民眾也熱烈參與，台北、高雄及新北消費登錄都破4億，皆高於去年成績。