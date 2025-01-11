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草屯鎮長補選／簡賜勝揪辭議員 蔡銘軒不認同

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝反攻，揪對手一起辭縣議員。圖／民眾提供
南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝反攻，揪對手一起辭縣議員。圖／民眾提供

南投縣草屯鎮長補選昨天公辦政見會，國民黨候選人簡賜勝連日遭綠營砲轟，昨強勢反擊「揪」民進黨蔡銘軒一起辭縣議員，以平民身分參選；蔡銘軒強調，議員並非權貴，更需對得起選民付託，不會隨對手起舞而辭議員。

草屯鎮長補選下周六投票，蔡銘軒陣營連日針對簡賜勝，質疑家族會館違建、財產來源不明罪，綠營要角更輪流砲轟，將鎮長補選和大罷免掛勾，讓簡賜勝和藍營相當不滿。

政見會上簡賜勝先發言，他直球對決，「揪」蔡銘軒一起辭議員，不要一直耍嘴皮子潑髒水。簡賜勝說，他在基層走動，選民對他很支持，蔡銘軒卻在文宣和發言時，一直批評他是權貴，乾脆兩人辭議員，以平民公平選舉，蔡銘軒也不要記掛鎮長選不上，還有議員可當。

簡賜勝強調他的「振興草屯的六大願景」，扶植青年創業、蓋青年住宅整合多功能休閒園區、0到6歲幼童一起養，並強調清廉不貪腐。

民進黨候選人蔡銘軒強調縣議員接受選民付託，不會隨著對手起舞，辭去議員職務。圖／民眾提供
民進黨候選人蔡銘軒強調縣議員接受選民付託，不會隨著對手起舞，辭去議員職務。圖／民眾提供

蔡銘軒說，民意代表是公僕，不是為了更方便得標政府標案，簡賜勝認為議員職務是權貴，非常危險，也忘了對選民的付託，沒有資格選草屯鎮長，他不會跟著對手起舞，而辭掉縣議員。

蔡銘軒強調，他提出的4大社福政見及3大公共建設，鎮民加保團體意外險、草屯鎮消費券調高為2000元、0至3歲每月發放2000元及重陽敬老金調高為5000元，絕對會兌現，絕非空頭支票。

簡賜勝 蔡銘軒 議員

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南投草屯鎮長補選 簡賜勝邀蔡銘軒一起辭縣議員

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