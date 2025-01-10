台中美食之都甩肉成功變第2瘦 換這縣市成「六都最胖」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市今年擴大推動市民減重及規律運動相關活動。圖／台中市衛生局提供
台中市今年擴大推動市民減重及規律運動相關活動。圖／台中市衛生局提供

台中是美食之都，台中前年居「六都最胖」城市，幸好僅維持一年，根據體育署最新運動現況調查，台中去年甩肉成「第2瘦城市」，「最胖城市」換高雄市接手；台中市衛生局說，市府規畫多項「免費享好康」減重相關活動見成效，今年擴大。

台中是美食之都，包括公益路、崇德路沿線全國美食旗艦店雲集，人氣旺，美食多元、市民更愛相揪聚餐；台中2022年城市過重或肥胖人口已高達42.3％，與台南並列六都第二胖，前年更以42.9%躍升冠軍，成為「六都最胖」。

體育署公布最新運動現況調查，台中市去年「瘦身有成」，城市過重或肥胖人口降到38.4%，六都僅次於台北市的37.6%，成了第2瘦城市。至於「最胖城市」由高雄市以41.3%奪得，第二名為新北市40.0%。

衛生局長曾梓展說，去年衛生局規畫減重相關活動有成，試辦一系列健康促進活動，從5月到10月，每個月針對不同族群，提供960名BMI達24的市民可免費報名至國民運動中心及部分民營健身房運動，並且量測身體組成，了解自身狀況，同步搭配線上營養諮詢，藉由運動及飲食雙管齊下，達到減重效果。

曾梓展說，今年擴大推動市民減重及規律運動活動，規畫搭配台中通APP，一日走路萬步可獲數位點數，以及報名衛生所減重活動贈禮券，歡迎市民踴躍參加；他提醒，規律運動有助於促進身體健康，可以維持心血管、呼吸機能以及骨骼肌肉健康，還能減少焦慮及產生愉悅感。

衛生局建議，鼓勵市民每周至少運動3次、每次30分鐘、心跳要達到130下，或是會喘會流汗，平常外出也可多多利用大眾運輸搭配步行，可走樓梯就不要搭電梯，週末假日與親朋好友相約戶外活動放鬆身心，同時促進身體健康。

台中市今年擴大推動市民減重及規律運動相關活動。圖／台中市衛生局提供
台中市今年擴大推動市民減重及規律運動相關活動。圖／台中市衛生局提供

減重 衛生局 運動

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