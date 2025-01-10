吹哨「和牛EMPEROR」賣過期肉！84萬元檢舉獎金下來了
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」去年四月遭前員工踢爆使用過期牛肉。衛生局今說明，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬元檢舉獎金；西區「御帝和牛燒肉」，也核發檢舉獎金給2位民眾共96萬元。
「和牛EMPEROR」爆出賣過期神戶牛偵結，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志等4人；「和牛EMPEROR」在去年7月易主台灣新東家，食安處啟動的「和牛燒肉餐廳專案」，稽查20家餐廳都未發現逾期食材。
台中市衛生局前年增訂「未達重大食安案件檢舉獎金發放原則」，具名檢舉逾期食品案件，並經裁罰金額達30萬元以上，即可按罰鍰實收金額的50%核發檢舉獎金。
衛生局表示，去年查獲2起儲存逾期和牛案，都符合獎金發放原則，已核發3人、180萬元的檢舉獎金。西屯「和牛EMPEROR」儲存牛肉及冷麵等共14品項逾期食品，重罰業者168萬元並勒令停業，吹哨者依規核發84萬元檢舉獎金；西區「御帝和牛燒肉」儲存16項逾期牛肉，重罰業者192萬元並勒令停業，核發檢舉獎金給2人、共96萬元。
衛生局長曾梓展表示，經由熱心民眾檢舉，協助衛生局掌握具體情資，得以查獲2家餐飲業者儲放逾期牛肉，並迅速採取下架封存及銷毀等措施，有效遏止不法食品影響市民健康，發揮共同守護食安功效，這2件吹哨過期和牛案皆符合獎金發放原則，依規定發出180萬元檢舉獎金，呼籲市民共同把關食安。
台中市食安處提醒，民眾如發現食品違規事件，可撥打1999服務專線或食安處電話04-22220655具名檢舉、提供具體事證，對於檢舉人身分絕對保密。符合台中市食安案件檢舉獎金發放原則，皆可依規定核發獎金，共同守護食安。
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