草屯鎮長補選╱ 民進黨副秘書長何博文籲票投蔡銘軒 給國民黨教訓

民進黨副秘書長何博文今天陪同黨籍草屯鎮長候選人蔡銘軒車隊掃街，他呼籲所有受不了國民黨毀憲亂政、影響國家發展的民眾，18日投票支持蔡銘軒，給國民黨最大教訓。

何博文下午陪同民進黨草屯鎮長補選候選人、南投縣議員蔡銘軒掃街拜票，何博文表示，國民黨在國會毀憲亂政、阻擋總預算、國民黨南投立委馬文君阻擋潛艦國造計畫妨害國家發展，讓全台民眾義憤填膺，各地都有民眾自主發動罷免，這次補選就是憤怒民意的展現。

何博文指出，支持國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝，就是支持在各地毀憲亂政的「傅崐萁們」，呼籲所有受不了國民黨毀憲亂政、影響國家發展的民眾，不用頂著嚴寒在街頭連署罷免，也不用等到2月1日正式起跑，只要18日投票支持蔡銘軒，就是給國民黨最大教訓。

簡賜勝今天上午在公辦政見發表會邀蔡銘軒一起辭去南投縣議員職位、一起當平民，並說「我今天一定去送辭呈」。他中午在南投縣議會著手請辭程序並寫好辭呈，當時他向媒體表示，等候至今天議會員工下班，若蔡銘軒也跟進遞辭呈，「我會一起陪他遞出來辭職」。

何博文對此表示，簡賜勝有許多爭議、涉及利益迴避問題，簡賜勝就是因為著急了、緊張了，因此必須提出辭職來模糊焦點，簡賜勝若為展現沒有利益迴避問題而請辭議員，「我們歡迎、樂見、沒有意見」，但蔡銘軒本身是清白候選人，不用隨之起舞，蔡銘軒沒有利益迴避問題，不需要像簡賜勝一樣提出「打假球」聲明。

蔡銘軒表示，縣議員是人民公僕，是要服務民眾，簡賜勝卻說是權貴，此說法讓他瞠目結舌，不知道是否為閃躲利益迴避問題。

簡賜勝下午接受媒體聯訪進一步表示，他說到做到，不會等候蔡銘軒是否跟進，辭呈已遞交南投縣議會，他不是政客用騙的。