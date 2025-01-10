快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

聽新聞
0:00 / 0:00

台電光明抽蓄水力發電計畫 市長盧秀燕盼納居民意見

中央社／ 台中10日電

台電公司在台中市和平區規劃「光明抽蓄水力發電計畫」，由於居民擔心施工將影響當地交通與環境，市府今天表示，市長盧秀燕將盼台電廣納居民意見並加強溝通說明。

台中市經濟發展局長張峯源表示，台電在和平區規劃「大甲溪光明抽蓄水力計畫」，開發範圍均在中橫管制站範圍內，上游德基水庫做為上池，並以谷關水庫為下池，中間規劃新建一條頭水隧道，長度約10公里。

張峯源指出，這項計畫預計設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量580MW，年發電量約7.67億度，工程經費約新台幣580.62億元，施工工期於計畫核定（計畫報院送審中）及二階環評通過後，預計於116年5月起動工至126年6月完工商轉。

盧秀燕於8日率市府團隊在和平區武陵富野渡假村舉辦「大梨山地區發展座談會」，聆聽地方建言，會中和平區民代表林永富及市議員古秀英都關心台電「光明抽蓄水力發電計畫」施工對當地交通與環境的影響，儘管該案不須經過地方審查，仍盼市府協助向中央反映。

當地台中市議員古秀英表示，光明計畫要挖10公里的隧道，會鬆動整個山林，也會影響山林裡保育類的動物，譬如黑熊等，而且中橫土石是非常脆弱的，中橫便道已經是不堪一擊，再來一個光明計畫，有如雪上加霜，對當地的交通、產業、觀光經濟勢必帶來重大影響。

盧秀燕在會中回應，將請立法院副院長江啟臣協助向行政院表達居民意見，盼台電廣納民意並加強溝通說明，讓能源轉型兼顧環境共存。

張峯源說明，「大甲溪光明抽蓄水力計畫」為台電自行規劃並由經濟部呈送行政院審議中，依規無須經過地方政府審查，未來完工後可做為大型儲能電池，緊急支援供電，為輔助綠電的重大儲能系統；但考量建置開發對於當地原住民部落的影響，市府聽取地方心聲，要求台電公司應注意環境保護並與在地居民妥為溝通，促成雙贏局面。

台電 溝通 經濟發展

延伸閱讀

影／最幸運得主！台中購物節單身漢睡夢中被叫醒 抽中千萬好宅

盧秀燕贈捷運新票卡給偏校外師 綠民代卻質疑有這缺失

南非外師投入偏鄉英語教學 盧秀燕致贈中捷年度票卡

影／盧秀燕到台中最遠派出所慰勤 緊握員警雙手致謝

相關新聞

2／8中台灣元宵燈會！5萬甜甜蛇小提燈免費發放時間曝

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」2月8日至23日在中央公園登場，今年有全台首座仿身移動式展演主燈「女媧」；逾5萬盞「甜...

草屯鎮長補選╱ 民進黨副秘書長何博文籲票投蔡銘軒 給國民黨教訓

民進黨副秘書長何博文今天陪同黨籍草屯鎮長候選人蔡銘軒車隊掃街，他呼籲所有受不了國民黨毀憲亂政、影響國家發展的民眾，18日...

台電光明抽蓄水力發電計畫 市長盧秀燕盼納居民意見

台電公司在台中市和平區規劃「光明抽蓄水力發電計畫」，由於居民擔心施工將影響當地交通與環境，市府今天表示，市長盧秀燕將盼台...

彰化縣試辦垃圾隨袋徵收 暫時不擴大到一般家戶

彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，環保局表示，半年來，垃圾減量約425公噸，相...

草屯鎮長補選╱ 簡賜勝揪辭議員 蔡銘軒不隨對手起舞

南投縣草屯鎮長補選今天公辦政見會，國民黨候選人簡賜勝連日遭綠營砲轟，今天強勢反擊，「揪」民進黨蔡銘軒一起辭縣議員，以平民...

嘿喲！彰化芬園明天拔蘿蔔 現場準備4千茄芷袋搶拔5萬「采頭」

彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動明天上午10點在寶藏寺前 免費「開拔」，鄉農會總幹事黃翊愷說，今年開放2公頃面積逾5萬根蘿蔔，為避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。