台電光明抽蓄水力發電計畫 市長盧秀燕盼納居民意見

台電公司在台中市和平區規劃「光明抽蓄水力發電計畫」，由於居民擔心施工將影響當地交通與環境，市府今天表示，市長盧秀燕將盼台電廣納居民意見並加強溝通說明。

台中市經濟發展局長張峯源表示，台電在和平區規劃「大甲溪光明抽蓄水力計畫」，開發範圍均在中橫管制站範圍內，上游德基水庫做為上池，並以谷關水庫為下池，中間規劃新建一條頭水隧道，長度約10公里。

張峯源指出，這項計畫預計設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量580MW，年發電量約7.67億度，工程經費約新台幣580.62億元，施工工期於計畫核定（計畫報院送審中）及二階環評通過後，預計於116年5月起動工至126年6月完工商轉。

盧秀燕於8日率市府團隊在和平區武陵富野渡假村舉辦「大梨山地區發展座談會」，聆聽地方建言，會中和平區民代表林永富及市議員古秀英都關心台電「光明抽蓄水力發電計畫」施工對當地交通與環境的影響，儘管該案不須經過地方審查，仍盼市府協助向中央反映。

當地台中市議員古秀英表示，光明計畫要挖10公里的隧道，會鬆動整個山林，也會影響山林裡保育類的動物，譬如黑熊等，而且中橫土石是非常脆弱的，中橫便道已經是不堪一擊，再來一個光明計畫，有如雪上加霜，對當地的交通、產業、觀光經濟勢必帶來重大影響。

盧秀燕在會中回應，將請立法院副院長江啟臣協助向行政院表達居民意見，盼台電廣納民意並加強溝通說明，讓能源轉型兼顧環境共存。

張峯源說明，「大甲溪光明抽蓄水力計畫」為台電自行規劃並由經濟部呈送行政院審議中，依規無須經過地方政府審查，未來完工後可做為大型儲能電池，緊急支援供電，為輔助綠電的重大儲能系統；但考量建置開發對於當地原住民部落的影響，市府聽取地方心聲，要求台電公司應注意環境保護並與在地居民妥為溝通，促成雙贏局面。