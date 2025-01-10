快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣試辦垃圾隨袋徵收 暫時不擴大到一般家戶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，實施半年來，破袋檢查合格率達86%以上，成果顯著。圖／環保局提供
彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，實施半年來，破袋檢查合格率達86%以上，成果顯著。圖／環保局提供

彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，環保局表示，半年來，垃圾減量約425公噸，相當於減少85台垃圾車的量，破袋檢查合格率達86%以上，成效顯著，但暫時不會推廣到一般家戶。

環保局指出，彰化縣首次辦理此一垃圾隨袋徵收作業，是針對7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商四家超商，以及北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑等六個產業園區的事業單位。

環保局指出，在實施前，縣府共辦理8場次宣導，說明專用垃圾袋分為33公升、75公升、120公升3款，單價分別為40、90、145元，及清運時間方式與相關規定，業者均能配合採用專用垃圾袋並落實垃圾分類措施。

環保局並透過不定期訪查與破袋檢查，統計四大超商與產業園區的垃圾產出量，較往年同期大幅減少約55%，破袋檢查合格率也進步至86%以上，充分證明隨袋徵收政策效果良好，成果超出預期。

環保局表示，目前試辦垃圾隨袋徵收的收入與支出大致持平，環保局將維持現行費率延續辦理隨袋徵收政策，並持續輔導業者落實相關規定，一般垃圾使用專用垃圾袋包裝後，交付垃圾車處理及確實垃圾分類，也會持續不定期派員進行巡查，減少違規情形。

很多民眾關切垃圾隨袋徵收是否會擴大到一般家戶，環保局表示，暫時沒有擴大到一般家戶的計畫，但持續推廣到其他工業區事業單位的生活廢棄物。

彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，實施半年來，破袋檢查合格率達86%以上，成果顯著。圖／環保局提供
彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，實施半年來，破袋檢查合格率達86%以上，成果顯著。圖／環保局提供
彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，實施半年來，破袋檢查合格率達86%以上，成果顯著。圖／環保局提供
彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，實施半年來，破袋檢查合格率達86%以上，成果顯著。圖／環保局提供

環保局 超商

延伸閱讀

嚴查違法濫倒、偷埋營建廢棄物 高市環保局：今年已查獲3起

彰縣試辦垃圾隨袋徵收 半年減量425公噸

過年大掃除「棉被」該丟垃圾還是回收？ 環保局提供正確解答

氣溫驟降… 彰化2天救護及OHCA反減 疑與麻疹疫情有關

相關新聞

草屯鎮長補選╱ 簡賜勝揪辭議員 蔡銘軒不隨對手起舞

南投縣草屯鎮長補選今天公辦政見會，國民黨候選人簡賜勝連日遭綠營砲轟，今天強勢反擊，「揪」民進黨蔡銘軒一起辭縣議員，以平民...

彰化縣試辦垃圾隨袋徵收 暫時不擴大到一般家戶

彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，環保局表示，半年來，垃圾減量約425公噸，相...

明釘孤支！ 台中小草怒了：42輛遊覽車2千人北上抗議

民眾黨台中市黨部響應「111，釘孤支！」明天集結42輛遊覽車近2000人北上。黨部主委江和樹說，明天的集結跟總統選舉氛圍...

嘿喲！彰化芬園明天拔蘿蔔 現場準備4千茄芷袋搶拔5萬「采頭」

彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動明天上午10點在寶藏寺前 免費「開拔」，鄉農會總幹事黃翊愷說，今年開放2公頃面積逾5萬根蘿蔔，為避...

台中豐原美容店家誘導身障者消費貸款 議員要市府硬起來

豐原區中正路一家美容店，長期在店門口拉攬客人進入店家強迫消費，甚至以無卡分期的方式，讓消費者在不完全理解契約內容下簽下貸...

彰化市推動標線型人行道遇阻 光復路及中華路再溝通

彰化縣主辦2025年台灣設計展，縣府規劃從彰化火車站通往縣立美術館展場路線，包括陳稜路、光復路及中華路畫設標線型人行道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。