彰化縣試辦垃圾隨袋徵收 暫時不擴大到一般家戶

彰化縣自去年7月1日起，針對四大超商及六個產業園區事業單位試辦垃圾隨袋徵收，環保局表示，半年來，垃圾減量約425公噸，相當於減少85台垃圾車的量，破袋檢查合格率達86%以上，成效顯著，但暫時不會推廣到一般家戶。

環保局指出，彰化縣首次辦理此一垃圾隨袋徵收作業，是針對7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商四家超商，以及北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑等六個產業園區的事業單位。

環保局指出，在實施前，縣府共辦理8場次宣導，說明專用垃圾袋分為33公升、75公升、120公升3款，單價分別為40、90、145元，及清運時間方式與相關規定，業者均能配合採用專用垃圾袋並落實垃圾分類措施。

環保局並透過不定期訪查與破袋檢查，統計四大超商與產業園區的垃圾產出量，較往年同期大幅減少約55%，破袋檢查合格率也進步至86%以上，充分證明隨袋徵收政策效果良好，成果超出預期。

環保局表示，目前試辦垃圾隨袋徵收的收入與支出大致持平，環保局將維持現行費率延續辦理隨袋徵收政策，並持續輔導業者落實相關規定，一般垃圾使用專用垃圾袋包裝後，交付垃圾車處理及確實垃圾分類，也會持續不定期派員進行巡查，減少違規情形。