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草屯鎮長補選╱ 簡賜勝揪辭議員 蔡銘軒不隨對手起舞

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝反攻，揪對手一起辭縣議員。圖／民眾提供
南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝反攻，揪對手一起辭縣議員。圖／民眾提供

南投縣草屯鎮長補選今天公辦政見會，國民黨候選人簡賜勝連日遭綠營砲轟，今天強勢反擊，「揪」民進黨蔡銘軒一起辭縣議員，以平民身分參選，展現為民服務決心；蔡銘軒強調，議員並非權貴，得對得起選民付託，不會辭議員。

草屯鎮長補選下周六投票，蔡銘軒陣營連日針對簡賜勝，質疑家族會館違建、財產來源不明罪，綠營要角更輪流砲轟，甚至將鎮長補選和大罷免掛勾，讓簡賜勝和藍營相當不滿。

今天政見會，簡賜勝先發言，他直球對決，「揪」蔡銘軒一起辭議員，不要一直耍嘴皮子潑髒水。他在基層走動，選民對他很支持，蔡銘軒在文宣和發言，一直強調批評他是權貴，乾脆兩人一起辭議員，以平民身分公平選舉，蔡銘軒也不要記掛選不上，還有議員可當。

簡賜勝也強調他「振興草屯的六大願景」，扶植青年創業、蓋青年住宅整合多功能休閒園區、0到6歲幼童一起養，並強調率領的團隊清廉不貪腐。

蔡銘軒說，民意代表是公僕，不是為了更方便得標政府標案，簡賜勝認為議員職務是權貴，非常危險，也忘了對選民的付託，甚至沒有資格選草屯鎮長，他不會跟著對手起舞，而辭掉縣議員。

蔡銘軒強調，他提出的4大社福政見及3大公共建設，鎮民加保團體意外險、草屯鎮消費券調高為2000元、0至3歲每月發放2000元及重陽敬老金調高為5000元，絕對會兌現，絕非空頭支票。

民進黨候選人蔡銘軒強調縣議員接受選民付託，不會隨著對手起舞，辭去議員職務。圖／民眾提供
民進黨候選人蔡銘軒強調縣議員接受選民付託，不會隨著對手起舞，辭去議員職務。圖／民眾提供

簡賜勝 蔡銘軒 議員

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