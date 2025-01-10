嘿喲！彰化芬園明天拔蘿蔔 現場準備4千茄芷袋搶拔5萬「采頭」

彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動明天上午10點在寶藏寺前 免費「開拔」，鄉農會總幹事黃翊愷說，今年開放2公頃面積逾5萬根蘿蔔，為避年往年有人用布袋及車搬運，現場將免費提供4000個茄芷袋，供民眾盛裝，希望大家都有「好采頭」。

黃翊愷說，這是芬園鄉第6年舉辦拔蘿蔔活動，明天上午9點半報名，10點開拔，往年都約有4到5000人參加，卻因沒有控管，場面混亂，今年則由農會準備4000個有「台灣LV」稱的茄芷袋，供到現場的民眾領取，領完為止，估計每袋可裝20條。

黃翊愷說，因為蘿蔔田土地鬆軟，很好拔，不必要唱起「嘿呦嘿呦拔蘿蔔」，只要先把蘿蔔的葉子由下往上束起來，然後握著葉柄與蘿蔔上方，左右搖一下，再用力垂直拔起來，這樣就能成功採收。

黃翊愷呼籲民眾，拔的蘿蔔只要裝滿茄芷袋就好，好讓更多人可以同享蘿蔔的滋味，都有好采頭。大家拔完蘿蔔，還可以逛農民市集，小朋友也可以玩遊戲設施，當然也不要忘了到寶藏寺參拜，祈求新的一年平安如意。