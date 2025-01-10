台中豐原美容店家誘導身障者消費貸款 議員要市府硬起來

豐原區中正路一家美容店，長期在店門口拉攬客人進入店家強迫消費，甚至以無卡分期的方式，讓消費者在不完全理解契約內容下簽下貸款，連身心障礙者也不放過，台中市議員謝志忠今天陪同趙姓消費者與媽媽出面檢舉，要求台中市政府一定要硬起來。

中市法制局指出，統計怡豫公司於2023年遭申訴的案件有31件，在去年有33件，消保官建議消費者善用7日猶豫期解約退費，確保自身權益。

趙小姐媽媽說，孩子持有第一類智能身心障礙證明，不太會表達，剛開始收到相關簡訊以為是詐騙，不予理會，爾後接到催繳通知書才知道事情的嚴重性，詢問女兒事發經過，詢問分期期數都無法得知答案，女兒只有說一個24的數字，合理推論應該是被分24期，痛訴店家讓有智能障礙的孩子背負巨額貸款。

台中市議員謝志忠表示，家不肖廠商已經是強迫推銷的慣犯，趙小姐持有第一類身心障礙證明，表達明顯有障礙，無良店家也應該有判斷能力，竟還讓他簽下高達20萬鉅額貸款，經查不肖美容店家近5年在消費者保護基金會申訴、正式立案的件數就破百件，2020年至2024年分別成立案件是9件、19件、10件、31件、33件，爭議案件年年明顯增加，強烈要求台中市政府一定要硬起來。

中市消保官指出，針對怡豫公司極具爭議的消費手法，市府已於今年1月2日發函各資融公司，考慮是否要繼續提供分期付款服務給怡豫公司。