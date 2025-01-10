彰化市推動標線型人行道遇阻 光復路及中華路再溝通

彰化縣主辦2025年台灣設計展，縣府規劃從彰化火車站通往縣立美術館展場路線，包括陳稜路、光復路及中華路畫設標線型人行道，確保行人安全，其中，陳稜路因里長及多數商家反對而作罷，至於光復路、中華路部分，市公所工務課表示將再加強溝通。

彰化縣政府為落實「以人為本」的行人友善空間，近來積極推動標線型人行道，這是用以指示路面上僅限於行人行走的專用道，對行人通行安全更有保障，並利用舉辦台灣設計展時機，將彰化火車站通往美術館展場的陳稜路、光復路及中華路，辦理道路改善。

其中的陳稜路在10多年前是單行道，市公所以商家認為單行道影響生意， 幾乎將市區單行道系統廢除，改為雙向道。但當時警方及交通單位都認為，廢除單行道改為雙向道，因路寬不足即無法畫設路邊停車格，而且路口形成衝突點容易發生車禍，市區至今也未因廢除單行道而重現商機。

縣府工務處即研議將既有雙向陳稜路，改為汽車單向、機車雙向，但邀請市公所及當地里長、商家開說明會時，多數里長反對，認為目前雙向都生意不好了，再改變會讓生意更做不下去，而且汽車單向、機車雙向，駕駛人容易產生錯亂而發生事故，因此打消計畫，至於畫設標線型人行道，商家也擔心影響出入，也同遭反對而胎死腹中，只好維持現狀。